Киев, 18 ноября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Главной новостью Украины на неделе с 13 по 19 ноября стала чехарда с праздниками. Одним решением парламент страны отменил праздничный день 2 мая и тут же ввёл новый официальный выходной: 25 декабря — католическое рождество. Однако если разобраться, католики тут как раз ни при чём.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Греко-католики (УГКЦ), которых на Украине всё-таки больше, чем римо-католиков, празднуют рождество 7 января, так же, как и УПЦ, РПЦ и ряд других православных церквей. Римо-католиков на Украине всего 500−800 тыс. человек и они не могли стать лоббистами такого решения. Причины же появления на Украине «второго Рождества» таковы:

— Пресловутая евроинтеграция, являющаяся частным случаем карго-культа. Некоторые украинцы действительно думают, что если они станут жить по европейскому календарю, то это как-то приблизит их к Европе.

— «Назло москалям». Не стоит недооценивать значимость этого фактора, на Украине действительно многое делается под его влиянием. Делалось бы и больше, но останавливает угроза ответной реакции — как с тем же разрывом дипломатических отношений. В частности, на этой же неделе поправку по-тихому убрали из законопроекта о «реинтеграции Донбасса» и до следующего пиар-обострения вспоминать не будут. В этом же случае Украине эдакое подчёркивание своей инаковости ничем не грозит, а значит почему бы и нет?

— Если кто реально и лоббировал решение о «втором рождестве», то это не католики, а протестанты-харизматы. Их влияние часто недооценивают из-за немногочисленности их «церквей». Да и по количеству общин они будут сильно уступать УПЦ, греко-католикам, т. н. Киевскому патриархату. Однако если мы возьмём прослойку политической элиты, то именно там доля харизматов будет непропорционально высока. Достаточно вспомнить, что харизматом является один из серых кардиналов постреволюционной Украины, секретарь совета национальной обороны Украины Александр Турчинов. Причём он даже не рядовой прихожанин, а пастор секты пятидесятников «Слово жизни».

— Ну и, наконец, это первый шаг долговременного плана. От плана создания т. н. единой соборной православной церкви на базе «Киевского патриархата» киевские власти не отказывались. Поэтому, это ещё и задел под самозванную «православную церковь». Известно, что это скорее политическая партия, а не церковь, что не мешает ей иметь сторонников, одно из желаний которых — отмечать Рождество отдельно от «москалей». Известно, что ряд православных церквей в Европе отмечает Рождество вместе с католиками, т. е. чисто формально нельзя сказать, что 7 января — это «православное Рождество», а 25 декабря — «католическое и протестантское».

Отдельный праздник помогает сепарировать украинцев, выделять из них антироссийски настроенных. В конце концов, если получится создать квази-православную церковь на Украине и добиться для неё хоть какого-то статуса, приверженность той или иной дате очень скоро станет своего рода маркером лояльности. Празднуешь Рождество 7 января? С тобой всё ясно: сепаратист и «ватник».

Таким образом, затеянная Верховной радой реформа праздников — решение не такое глупое, как может показаться на первый взгляд.

Реакция Украины на голосование в ООН по вопросу соблюдения прав человека в Крыму коснулась России по касательной. Основной удар пришлось принять Белоруссии. Она, вместе с Россией и ещё 23 государствами голосовали против резолюции. Однако решительное «фэ» прозвучало именно в адрес РБ, ведь именно Минск является переговорной площадкой для сторон конфликта на Донбассе. Кроме того, буквально накануне Белоруссия предложила направить в Донбасс своих миротворцев.

Самое любопытное, что резолюция даже не касается Крыма, а почти целиком посвящена т. н. Меджлису крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — своего рода исполнительному совету традиционного самоуправления крымских татар. Деятельность Меджлиса в РФ запрещена, а его лидерам запрещён въезд на полуостров. Однако Меджлис — давний политический союзник националистов, поэтому голосование вызвало истерику. Вплоть до того, что один из экс-депутатов Рады, Игорь Мирошниченко (партия «Свобода») в эфире телеканала «112.Украина» призвал к «созданию диверсионно-разведывательных групп и диверсиям, в том числе информационным, на территории России и Беларуси».

Кстати сказать, Мирошниченко — один из прихожан т. н. Киевского патриархата и живое доказательство тому, что желание праздновать Рождество 25 декабря у политических украинцев — отнюдь не вопрос веры в Бога.