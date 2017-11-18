Киев, 18 ноября, 2017, 17:28 — ИА Регнум. В Киеве задержан гражданин России, уроженец Чечни, разыскиваемый Интерполом в связи с подозрением в причастности к убийству редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова, сообщилив Службе безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что после бегства из РФ он входил в состав организованной преступной группировки (ОПГ), которая на Украине занималась вымогательством.

Задержание

«По информации Интерпола, иностранец (задержанный — прим.) участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, … гражданина США Пола Хлебникова и зампредседателя — руководителя аппарата правительства Чеченской республики в 2001—2003 гг.», — говорится в сообщении СБУ.

По данным правоохранителей Украины, после бегства из РФ подозреваемый в составе ОПГ занимался вымогательством денег у частных предпринимателей.

Также сотрудники СБУ задержали еще одного гражданина РФ, ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ в странах Евросоюза (ЕС).

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Хлебников был застрелен в 2004 г. в Москве. По одной из версий, заказчиком и организатором убийства считался чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, непосредственным исполнителем — уроженец Чечни Казбек Дукузов.