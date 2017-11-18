Москва, 18 ноября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации нанесли авиаудар в районе города Абу-Кемаль, где расположены позиции боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22М3 в полёте

По данным российского ведомства, в результате «воздушной атаки» были уничтожены техника, скопление живой силы, а также вооружения террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние 3 дня это уже третий авиаудар ВКС России по позициям террористов в районе сирийского города Аль-Букемаль. Также известно, что за минувшую неделю ВКС РФ уничтожили более 1250 объектов террористов в Сирийской Арабской Республике.

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