Севастополь, 18 ноября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Рабочая группа Севастопольского регионального штаба ОНФ намерена обратиться в прокуратуру города для получения правовой оценки распоряжения губернатора о запрете чиновникам общаться со СМИ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября на конференции ОНФ заявил руководитель группы «Общество и власть» Олег Николаев.

Sevproc.ru Прокурор Севастополя Сергей Шевченко

«Рабочая группа ОНФ обратится в прокуратуру на предмет изучения законности принятая отдельного распоряжения №111 губернатора Севастополя. В документе чиновникам запрещается общаться с журналистами, что ограничивает их права на получение оперативной информации. Таким образом, нарушен главный принцип ответственности власти, нарушается диалог власти и общества. теряется смысл оперативной работы средств массовой информации», — сказал Николаев.

Добавим, что накануне редактор сайта «Форпост» Сергей Абрамов напрямую обратился к прокурору Севастополя Сергею Шевченко с просьбой дать правовую оценку поручения губернатора о взаимодействии представителей исполнительно власти с журналистами.

«Чиновник обязан перенаправить вопрос журналиста в пресс-службу правительства, которая принимает письменный запрос от СМИ и не позднее семидневного срока подготавливает ответ», — сказал Абрамов.

Шевченко пообещал взять под контроль этот вопрос и провести проверку документа на соответствие российскому законодательству о СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года глава Севастополя издал специальное распоряжение. В соответствии с документом, журналистам запрещено брать комментарии от чиновников, как лично, так и по телефону. СМИ приходится получать информацию посредством информационных запросов.

Последнее негласное нововведение — отказ некоторым СМИ в посещении мероприятий в ходе рабочих визитов чиновников федеральных министерств в Севастополь.