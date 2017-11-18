Севастополь, 18 ноября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Попытка правительства Севастополя «закрыться» от прессы говорит о слабости позиции губернатора Дмитрия Овсянникова в решении городских проблем. Об этом 18 ноября журналистам заявила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, комментируя распоряжение главы города об запрете чиновникам правительства напрямую давать СМИ комментарии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Любая закрытость уже предполагает возможность манипуляции и неправды. Я считаю, что это распоряжение губернатора — признак слабости позиции и его надо отменять. Получается, что я не справляюсь, я не знаю как решить задачу, тогда я «прячусь в домике» и закрываю все общение с прессой и вместо прямого диалога с обществом через СМИ», — сказала Тимофеева.

Сенатор подчеркнула, что «проработка» городских вопросов с помощью прессы— один из способовобратной связи власти с обществом. Она напомнила, что в период русской весны, во время информационной агрессии со стороны Киева, именно «правдивый диалог лидеров общественного мнения с городом позволил городу самоорганизоваться».

«Фактически СМИ Севастополя сейчас попали в «черный список» нашего губернатора, аналогичный списку США, в котором сейчас российские информационные агентства RT и Sputnik», — полагает Тимофеева.

Напомним, в сентябре глава города издал специальное распоряжение, которое не позволяет журналистам брать комментарии от чиновников, как лично, так и по телефону. СМИ приходится получать информацию посредством информационных запросов. Последнее негласное нововведение — отказ некоторым СМИ в посещении мероприятий в ходе рабочих визитов чиновников федеральных министерств в Севастополь.

Добавим, что губернатор ранее заявлял о необходимости «более качественно и грамотно выстраивать обратную связь со всеми референтными группами, не только со СМИ, но и населением, горожанами, слышать все замечания».

Директор департамента общественных связей Иван Чихарев при своем назначенииговорил о планах формирования «губернаторского пула» из представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года помощником губернатора Севастополя по гуманитарным вопросам назначен Олег Беркович, один из основателей медийного агентства «Апостол».

В его обязанности будет входить координация и «сведение» воедино проектов правительства в гуманитарной области, коммуникации с общественными организациями и работе со СМИ.