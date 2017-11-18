Тирасполь, 18 ноября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В ходе проведения в Приднестровье всеобщих мобилизационных сборов на пункты сборов прибыли 39 979 человек — военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявил 18 ноября на заседании Совбеза ПМР президент страны Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org На мобилизационных сборах в Приднестровье

Президент подчеркнул, что государству важно знать, на какие силы оно может рассчитывать в случае необходимости. Он также особо подчеркнул добровольный характер участия в тренировке. Красносельский поблагодарил приднестровцев за гражданскую ответственность и сознательность.

Первый общереспубликанский тренировочный сбор по гражданской защите прошел в Приднестровье 17 ноября. Как заявил президент Красносельский на сборах в Бендерах, «эти сборы проходят не ради галочки и какого-то показателя, мы хотели проверить хорошую мобилизационную готовность жителей нашей республики». В Молдавии уверены, что в действительности мобилизационные мероприятия в ПМР направлены против Кишинева.