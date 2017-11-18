Мобилизационный ресурс Приднестровья: на сборы пришли 40 тысяч добровольцев
Тирасполь, 18 ноября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В ходе проведения в Приднестровье всеобщих мобилизационных сборов на пункты сборов прибыли 39 979 человек — военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявил 18 ноября на заседании Совбеза ПМР президент страны Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент подчеркнул, что государству важно знать, на какие силы оно может рассчитывать в случае необходимости. Он также особо подчеркнул добровольный характер участия в тренировке. Красносельский поблагодарил приднестровцев за гражданскую ответственность и сознательность.
Первый общереспубликанский тренировочный сбор по гражданской защите прошел в Приднестровье 17 ноября. Как заявил президент Красносельский на сборах в Бендерах, «эти сборы проходят не ради галочки и какого-то показателя, мы хотели проверить хорошую мобилизационную готовность жителей нашей республики». В Молдавии уверены, что в действительности мобилизационные мероприятия в ПМР направлены против Кишинева.