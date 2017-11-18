Москва, 18 ноября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. 18 ноября на стадионе «Арена Химки» между командами «Динамо» и «Ахмат» был разыгран матч 17-го утра РФПЛ 2017/18, завершившийся со счетом 1:1.

Футбол

На 31-й минуте Уилкер Анхель открыл счет, забив головой после навеса Исмаэля — 0:1. В середине второго тайма российский таранный форвард Евгений Луценко сравнял счет, замкнув прострел Александра Ташаева — 1:1.

Статистика матча («Динамо"/"Ахмат»)

Удары 9/10

Удары в створ ¾

Владение 48%/52%

Фолы 13/27

На данный момент «Ахмат» идет на 8-й строчке с 22-мя очками. «Динамо» остался на 15-й позиции с 16-ю очками.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Терехов, Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко, Обольский

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Семенов, Сампайо, Плиев, Исмаэль, Швец, Уциев, Мбенгуе, Роши, Бериша.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Хольмен — 64, Сампайо — 83.

Голы: Анхель 31 — 0:1, Луценко 62 — 1:1.