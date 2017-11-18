Одесса, Украина, 18 ноября, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Одессе проходит митинг против строительства многоэтажного здания возле Летнего театра в городском саду. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет местная газета «Думская».

Od.npu.gov.ua Дмитрий Головин (слева)

Сообщается, что митинг против строительства многоэтажки начался на повышенных тонах, а затем и вовсе перерос в столкновения с полицией.

В какой-то момент протестующие снесли ворота сада и прорвались на территорию Летнего театра.

Глава одесского отделения национальной полиции Украины Дмитрий Головин пытался утихомирить протестующих — но у него ничего не получилось. В ходе драки Головин получил травму — ему разбили голову.

Дело дошло до того, что протестующие начали закидывать сотрудников правоохранительных органов петардами и дымовыми шашками. По даным издания, активисты намерены отнести сорваные ворота городского сада к зданию одесской мэрии.