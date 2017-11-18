Одесса, Украина, 18 ноября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту срыва моноспектакля народного артиста России, художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Сообщается, что в данный момент ведется досудебное расследование. Начальник отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская утверждает, что прибывшие накануне в театр полицейские не допустили столкновений и конфликт был локализован.

По словам Гордиевской никаких пострадавших и задержаний нет, с жалобами и заявлениями в полицию никто не обращался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько должен был состоятmся моноспектакль Райкина. До этого его спектакли без каких-либо эксцессов прошли в Киеве и Харькове.

Однако в Одессе в зал театра ворвались радикалы, которые заявили, что хотят получить от артиста ответ на вопрос «Чей Крым?». Радикалы вступили в перепалку со зрителями, но им дали отпор и начали аплодировать, чтобы вызвать Райкина на сцену. Однако вступление артиста было отменено.

Известно, что радикалов в театр привел Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение экстремистского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).