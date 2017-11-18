Нижний Новгород, 18 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Нижегородский аэропорт после массовой эвакуации вновь открыт для пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, из-за нештатной ситуации произошла задержка с отправкой трех рейсов.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородский аэропорт ночью

Пассажиры, прилетевшие в Нижний Новгород этими же бортами, сначала оставались в самолетах. Позже их на автобусах вывезли с летного поля минуя здание аэровокзала. Пассажиры смогли отправиться по своим надобностям. Их багаж будет доставлен им позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде 18 ноября прошла массовая эвакуация сотрудников и посетителей торговых центров, а также пассажиров и персонала аэропорта и железнодорожного вокзала.

Поводом для эвакуации стали звонки о заложенных взрывных устройствах.