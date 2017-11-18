Калуга, 18 ноября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Помощь малоимущему населению по инициативе властей взялись оказывать в ряде торговых сетей Калужской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков.

Пресс-служба правительства Калужской области Посетительница супермаркета у «полки добра»

По его словам, в магазинах одной из розничных сетей девушки-промоутеры предлагают покупателям поучаствовать в проекте «Неравнодушные соседи». Суть проекта состоит в том, чтобы привлечь покупателей к оказанию помощи тем, кому она действительно необходима. Товары, которые оплачивают отзывчивые граждане, собираются в пакеты и адресно направляются нуждающимся семьям.

Кроме того, глава региона Анатолий Артамонов выступил с инициативой по созданию в торговых точках области «полок добра». Покупатели смогут приобретать хлеб, крупы, макароны, подсолнечное масло и другие продукты и размещать их на специально отведенных полках. С этих полок товары первой необходимости сможет взять любой нуждающийся. Ранее аналогичный проект был реализован в Ростовской области.

«Любой желающий по своему усмотрению покупает продукты и кладет их на специально выделенную полку. Малоимущий может подойти и бесплатно этот товар взять. Оказалось, что число добрых людей гораздо больше, чем можно было предположить. И эти полки никогда не пустуют», — рассказал Артамонов на областном координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.

Также Марченков сообщил о практике создания так называемых «магазина в магазине», когда в торговом зале федеральных розничных сетей выделяется место для реализации продукции калужских товаропроизводителей, цена на которую, как правило, значительно ниже.

Тем временем цены на продукты питания продолжают расти. В период с 8 по 15 ноября в магазинах федеральных торговых сетей отмечалось увеличение цен на крупу гречневую — на 1,8%, картофель — на 4,8%, морковь — на 3,4%, яблоки — на 2,4%.