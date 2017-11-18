Санкт-Петербург, 18 ноября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Причиной закрытия для посетителей аквапарка в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» в Приморском районе Петербурга в пятницу, 17 ноября, стали не угрозы «телефонных террористов», а проверочные мероприятия, которые ведут сотрудники СКР и ряда других компетентных ведомств. Выявлены грубые нарушения.

Andrew Zorin Аквапарк Питерлэнд

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября посетители аквапарка были вынуждены покинуть его по распоряжению администрации. Очевидцы связывали это с волной сообщений о «заминировании», которая в очередной раз прокатилась по Петербургу в тот день. Раздосадованным клиентам обещали компенсировать ущерб от сорванного отдыха.

Как сообщили сегодня, 18 ноября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, с 2014 года по 2017 год в этом ведомстве находилось несколько уголовных дел и материалов доследственных проверок, касающихся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в ТРЦ «Питерлэнд».

В результате оказания таких услуг дети получили тяжкие повреждения в аквапарке, батутном парке и скалодроме.

«В ходе расследования данных уголовных дел и проведения доследственных проверок были установлены новые факты травматизма детей на объектах и аттракционах ТРЦ «Питерлэнд», — подчеркнули в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

После этого с 14 по 17 ноября сотрудники СКР, МЧС, Роспотребнадзора провели повторные осмотры помещений ООО «Аквапарк «Питерлэнд», ООО «Батутный парк «Питерлэнд» и ООО «Высотный город».

«Были выявлены грубые нарушения требования законодательства в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также нарушения прав потребителей, что указывает на небезопасность оказываемых в ТРЦ «Питерлэнд» услуг», — отметили в следственных органах.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу пообещали дать правовую оценку деятельности указанных коммерческих структур.

Читайте также: Следствие взялось за сотрудников скалодрома в Петербурге, где упал школьник

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2016 года школьник 10-го класса упал с высоты семи метров на аттракционе «Скалодром» в верёвочном парке «Высотный город» в комплексе «Питерлэнд». Юноша получил перелом позвоночника, перелом ноги, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Читайте также: Прокуратура Санкт-Петербурга проверила аквапарк, где чуть не утонул ребенок из Йемена

14 марта 2013 года бригадой скорой помощи из аквапарка «Питерлэнд» был доставлен несовершеннолетний мальчик, 2009 года рождения, в связи с наступлением гипоктической комы связанной с попаданием в легкие воды. Спасатель аквапарка обнаружил плавающего в бассейне спиной к верху мальчика, после чего прыгнул в воду и вытащил его на берег, по рации вызвал фельдшера, а затем скорую помощь.