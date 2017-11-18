Хараре, 18 ноября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В столице Зимбабве городе Хараре на улицы вышли тысячи демонстрантов, которые празднуют ожидаемую отставку 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает Reuters.

U.S. Navy Роберт Мугабе

Сообщается, что несколько тысяч жителей Зимбабве вышли на улицы Хараре с национальными флагами. Демонстрация проходит мирно, участники поют и танцуют. Многие участники заявляют журналистам, что очень рады тому, что 37-летнее правление Мугабе наконец подошло к концу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Силы обороны Зимбабве (СОЗ) взяли под контроль обстановку в стране и отправили Мугабе под домашний арест. Супруга Мугабе Грейс спешно покинула страну и по неподтвержденным данным сейчас находится в Намибии.

Причиной столько резкого изменения внутриполитической обстановки в Зимбабве стали чистки в рядах правящего Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта, которые затеял Мугабе. Военные заявили, что Мугабе полностью находится под контролем своей жены, которая младше его на 40 лет, и не принимает никаких самостоятельных решений. Кроме того, военные утверждают, что Грейс хотела стать вице-президентом Зимбабве, чтобы после смерти Роберта взять власть в свои руки. Косвенным подтверждением тому является отставка вице-президента Эммерсона Мнангагвы, который вынужден был спешно укрыться в ЮАР, но после того, как военные взяли власть — вернулся в Хараре.

Известно, что Мугабе помещен под домашний арест. Сами военные всячески настаивают, что ни о каком государственном перевороте речь не идет. Региональные комитеты Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта высказались за отставку Мугабе.