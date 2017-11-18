Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2017, 13:53 — ИА Регнум. В Ростовской области в завершающей стадии находится соглашение, которое государственная компания «Автодор» заключит с администрациями Кагальницкого и Азовского районов. Документ предполагает введение оплаты проезда по трассе М-4 «Дон» с 1091 км по 1119 км для селян, живущих в прилегающих к платному участку населённых пунктах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, вопрос с внесением платы уже решён, но детали соглашения не разглашаются.

Donland.ru Трасса М-4 «Дон»

Говорится только о том, что в карман жителей хуторов и сёл всё-таки залезут. Удастся ли попытка снизить градус недовольства среди селян, пока неизвестно.

«В ходе переговоров были выработаны решения, позволяющие установить для местных жителей, регулярно проезжающих по будущему платному участку всего несколько километров, справедливую плату за проезд», — сказано в сообщении.

Документ ещё не принят. Перед тем, как скрепить соглашение подписями, оно будет вынесено на обсуждение с автовладельцами.

Напомним, в конце октября жители Ростовской области выразили готовность провести акцию протеста, перекрыв трассу М-4 «Дон». Так, с жителей населённых пунктов предлагалось взимать по 600 рублей или 750 рублей за проезд по автодороге (в зависимости от количества поездок). Обеспокоенные селяне считают, что введение дополнительного налога ударит по социально незащищенным слоям населения, недоступным для них станет привычный путь на работу.

«Многие жители не потянут оплачивать проезд и лишатся работы. Жизненно важно показать, кто хозяин донских земель: жители региона или москвичи. Необходимо добиться не льгот, а полностью бесплатного проезда для местного населения», — считает один из членов инициативной группы.

Жители донских сёл обратились даже за помощью к президенту России, попросив Владимира Путина повлиять на ситуацию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, донской губернатор Василий Голубев и председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах обсудили этот вопрос на состоявшейся встрече. Глава региона дал неделю на проработку решения, которое бы устраивало все стороны конфликта. Но жители на это известие отреагировали скептически. В частности, селяне выразили уверенность, что рано или поздно их заставят платить. Но это будет сделано хитрым способом — постепенно. То есть когда волна возмущения схлынет, им предоставят новые расценки.

«Понизить градус напряжённости хотят в преддверии президентских выборов, это же очевидно. Сначала нам предложат в обмен на оплату проезда субсидии, которые первое время будут выделяться из регионального бюджета. Спустя год-два субсидирование спустят на муниципалитет, который через некоторое время переложит бремя ответственности на дотационные сельские администрации. Таким образом, в конечном итоге доберутся и до нашего кармана», — отмечала ранее жительница посёлка Каяльский.

В населённых пунктах, расположенных в зоне платного участка М-4 «Дон», проживает более 30 тыс. человек. Автовладельцами являются 12 тыс. селян. Но тревогу вызывает и неизбежное с вводом платного участка подорожание продовольствия, пассажирского транспорта в связи с увеличением транспортных расходов.