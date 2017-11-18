Санкт-Петербург, 18 ноября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Торжественная церемония дарения трехмерной ландшафтно-архитектурной модели всей территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Древняя Пальмира» состоялась сегодня, 18 ноября, в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Круглый стол «Сохранение памятников в зонах вооруженных конфликтов»

Переданная сирийской стороне 3D-модель является не просто уникальным инструментом для реставраторов, археологов, архитекторов, но и впервые созданным научным инструментом мониторинга состояния объектов культурного наследия Древней Пальмиры.

«Сейчас мы торжественно представляем и передаём нашим сирийским коллегам материалы, подготовленные нашими специалистами. Это самая лучшая ландшафтно-архитектурная модель Пальмиры», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Хотелось бы ещё раз выразить глубокую благодарность за подготовку трехмерной модели Пальмиры, что позволит запустить соответствующий проект реконструкции города… Хочется выразить огромную благодарность народу, армии и руководству России, которые стояли бок о бок с сирийским государством, вооруженные силы которого способствовали освобождению города Пальмиры и которые героически понесли потери вместе с сирийской армией на пути сохранения независимости страны», — сказал в ходе церемонии дарения посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.

Дарья Драй ИА REGNUM Риад Хаддад и Борис Пиотровский

Трехмерная модель Пальмиры, частично разрушенной боевиками в 2015 году, создавалась на основе снимков, сделанных российскими археологами — специалистами Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой в сентябре 2016 года предприняла экспедицию в сирийскую Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса.

«Мы оцифровали не просто каждый объект, а каждый камень в Пальмире, который теперь можно рассмотреть и замерить. Важно и то, что каждый объект, каждая точка нашей модели имеет конкретную географическую привязку», — рассказала Наталья Соловьева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вручение копии трехмерной ландшафтно-архитектурной модели современного состояния «Археологические памятники Пальмиры»

В цифровую модель включена уникальная рельефная карта высот Древней Пальмиры, используя которую можно планировать дальнейшие исследования и вопросы экспозиционирования. Так, в будущем достаточно лишь сфотографировать деталь памятника и совместить её с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том продолжаются разрушения или нет. Модель представляет собой комплект ортофотопланов высокой точности, которые значительно точнее и совершеннее планов, выполненных ранее сотрудниками Германского Института.

Посол Рияд Хаддад отметил, что правительство Сирии прилагает большие усилия с самого начала кризиса и террористической войны для сохранения памятников, в том числе путем вывоза в безопасные места. Тем не менее, сказал он, «террористы, поддерживаемые некоторыми региональными и международными игроками, смогли проникнуть в исторические места, такие как Пальмира. Они занимались систематическим воровством и уничтожили многие памятники».

«Нет ничего в мире, что могло бы оправдать эти преступления против человечества», — подчекнул сирийский дипломат.

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Архитектурный музейный комплекс Пальмиры причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Древние архитектурные сооружения частично были отреставрированы в ХХ веке.