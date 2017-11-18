Душанбе, 18 ноября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. За три месяца размер внешнего долга Таджикистана вырос на 500 млн долларов и, по данным министерства финансов страны, составил 2 млрд 803 млн долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Большую часть в структуре внешнего долга составляет непосредственно госдолг, обеспечивающий выполнение услуг правительства, — 2,1 млрд долларов. При этом схожие суммы долгов с государственной гарантией и долгов госпредприятий, не имеющих правительственной гарантии — 31,7 млн долларов и 31,5 млн долларов соответственно.

Национальный банк Таджикистана задолжал внешним кредиторам 112 млн долларов. Из них больше всего — 99,6 млн долларов — Международному валютному фонду, а также 8 млн долларов Китаю и 4,4 млн долларов Исламскому банку развития.

Напомним, ранее, 14 ноября, нижняя палата парламента Таджикистана приняла «Программу государственных внешних заимствований РТ на 2018−2020 годы». Так, в ближайшие три года планируется привлечь 845,9 млн внешних кредитов. А именно 196,5 млн долларов в 2018 году, 295,9 млн долларов в 2019 году и 354,7 млн долларов в 2020 году. Предполагается, что основными кредиторами выступят Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Саудовский фонд развития и Кувейтский фонд развития.

Согласно принятому 15 ноября бюджету, в 2018 году на обслуживание внешнего долга планируется направить 138,8 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2017 года объем внешнего долга страны оценивался в 2,3 млрд долларов. Стоит отметить, что в сентябре текущего года значительные суммы Таджикистану удалось привлечь за счет продажи так называемых евробондов. Для привлечения средств на достройку Рогунской ГЭС были выпущены гособлигации на 500 млн долл., которые, если верить Национальному банку Таджикистана, были успешно проданы в основном инвесторам из США (38%), Великобритании (24%) и стран Европейского Союза (35%).