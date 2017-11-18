Санкт-Петербург, 18 ноября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Тучков мост, связывающий через Малую Неву Васильевский остров и Петроградскую сторону Санкт-Петербурга, открыт для движения автотранспорта в обе стороны сегодня, 18 ноября. Закрытие этой переправы в июне 2016 года, с частичным односторонним движением, создавало большие трудности для автомобилистов во всей центральной части города.

Https://t.me/IgorAlbin Тучков мост перед открытием (фото из Telegram И.Албина)

Мост открыт с полугодовым опережением указанных в госконтракте сроков. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, чтобы ускорить открытие Тучкова моста по заказу городских властей силами генподрядчика ЗАО «Пилон» реконструкция велась в круглосуточном режиме.

В ходе реконструкции полностью отремонтирован разводной пролет моста, в том числе проведено усиление главных балок, демонтированы изношенные механизмы разводного пролета, произведена замена подшипников и противовесов (общим весом 25 тыс. тонн).

Вместо изъеденных коррозией устройств изготовлены и смонтированы новые противовесы, установлено современное оборудование разводного пролета. Также заменены подводные переходы силовых кабелей и кабелей связи, реконструированы пролетные строения со стороны Биржевого моста.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Тучкова моста входит в перечень важнейших работ, реализуемых в рамках подготовки Петербурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно контракту, работы на мосту должны были завершиться в мае 2018 года. Их стоимость для городского бюджета оценивалась в 2,45 млрд рублей.

Тучков мост — трёхпролётный разводной мост через Малую Неву, соединяющий Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой линией Васильевского острова. Первый деревянный мост на этом месте появился еще в середине XVIII века. В современном виде мост существует с 1965 года: тогда была проведена предыдущая реконструкция переправы.