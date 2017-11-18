Калуга, 18 ноября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Калужской области по материалам налоговых органов за 9 месяцев 2017 года возбуждено 9 уголовных дел. Задолженность по налоговым платежам в регионе превысила 8 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, особенно остро стоит проблема непоступления в бюджет платы за аренду лесных участков и за использование государственного и муниципального имущества. При этом результаты проверок свидетельствуют о наличии системных нарушений, которые отрицательно влияют на формирование доходной части бюджетов.

Между тем, чаще всего, в регионе уголовные дела возбуждаются по ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

Так, в октябре 2016 года производственно-коммерческая фирма, осуществляющая деятельность в области строительства, расположенная в Малоярославецком районе, была привлечена к ответственности в связи с имеющейся задолженностью по налогам. Операции по счетам фирмы в банках были приостановлены. Судебными приставами возбуждено исполнительное производство.

Оказалось, что имеющиеся на счетах фирмы денежные средства должны были направляться на погашение задолженности по налогам. После этого в нарушение закона данная организация стала вести хозяйственную деятельность через счета взаимосвязанной организации, создавая искусственную ситуацию недостаточности денежных средств на своих счетах.

За полгода через счета третьей фирмы были проведены расчеты на сумму более 14 млн рублей, а долг по налогам и сборам, составлявший 13 млн рублей, погашен не был. Следователями регионального управления СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Кроме того, вступил в законную силу вынесенный Калужским районным судом приговор в отношении двух должностных лиц организации, расположенной в Калуге и занимающейся добычей и реализацией полезных ископаемых. Эта организация была проверена налоговиками по результатам которой доначисленно налоговых платежей в размере более 50 млн рублей. Материалы проверки в связи с неуплатой в бюджет доначисленных сумм были переданы в следственные органы.

По версии следствия, на протяжении двух лет обвиняемые путем включения в налоговые документы заведомо ложных сведений уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд установил, что должностные лица организации, создав фиктивный документооборот организации с двумя контрагентами, имитировали их хозяйственную деятельность по реализации строительного песка покупателям, фактически осуществляя реализацию собственного товара строительного песка в целях минимизации налоговых обязательств организации и получения необоснованной налоговой выгоды. Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии особых финансово-хозяйственных отношений между организацией и ее контрагентами, позволяющих признать их взаимозависимыми лицами. Должностные лица организации признаны виновными.

Впрочем, имеются и положительные факты. К примеру, по двум материалам уголовные дела прекращены в связи с возмещением ущерба (уплатой в бюджетную систему налогов, пени и штрафов по решению налогового органа) в полном объеме в размере более 42 млн рублей, Это завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора калужской строительно-торговой компании. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в течение двух лет генеральный директор уклонялся от уплаты налогов. Проведенная налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения и произвела начисление неуплаченного налога и пени. Таким образом, компания задолжала в бюджет более 41 миллиона рублей. По факту уклонения организации от уплаты налогов в октябре 2016 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, генеральный директор полностью погасил задолженность по налогам, включая пени и штрафы.

«С августа 2017 года уголовное законодательство дополнено составами преступлений за уклонение от уплаты страховых взносов. Внесены изменения и дополнения в статьи, касающиеся установления ответственности плательщиков страховых взносов (в части взносов, уплачиваемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах). Самое мягкое наказание по этим статьям штраф в размере ста тысяч рублей, самое суровое лишение свободы на срок до семи лет. Впрочем, лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, пеней и штрафа», — заявили ИА REGNUM в УФНС по Калужской области.