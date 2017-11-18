Каракас, 18 ноября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Испании не возвращать бежавшего из страны оппозиционера Антонио Ледесму. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает телеканал NTV24.

Eneas De Troya Николас Мадуро

«Сегодня от нас сбежал Антонио Ледесма, вампир, свободно летающий по миру, говорят, что, в Испанию, чтобы жить на широкую ногу, пусть нам его не возвращают», — сказал Мадуро.

Напомним, оппозиционный венесуэльский политик Ледесма был арестован прямо в мэрии Каракаса ещё в 2015 году. Он был обвинен в причастности к заговору с целью совершения государственного переворота в стране.

Ледесма содержался под домашним арестом из-за проблем со здоровьем, но 17 ноября ему удалось сбежать и перебраться в соседнюю Колумбию. Оттуда он рейсом авиакомпании Avianca вылетел в Испанию.