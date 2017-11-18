Рим, 18 ноября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Католическая церковь считает невозможным отпевание скончавшегося главаря мафиозной группировки «Коза Ностра» в храме.

Тото Риина

«Осуждение мафии со стороны церкви очень ясно. В свете этой позиции публичные похороны для Риины должны быть исключены. Я напомню, что Папа отлучил от церкви мафиози», — заявил монсеньор Иван Маффеис, пресс-секретарь Конференции итальянских католических епископов. Его заявление цитирует Giornale di Sicilia.

Монсеньор Маффеис объяснил, что церковь помнит о воспитании совести, об образовании в сфере законности, поддержке тех людей, которые поднимают голову против мафии. Однако представитель католических епископов уточнил, что если семья Риино попросит о присутствии священника, чтобы сопроводить гроб молитвой, то в такой просьбе им не откажут.

«Даже для мафиозного босса существует суд Божий, которого мы не заменим, но мы также должны учитывать важность знаков. И публичные похороны для Рийны были бы знаком, который смущает паству», — сказал монсеньор Маффеис.

Главарь мафиозной группировки Тото Риино умер в ночь с 16 на 17 ноября в больнице города Парма. Накануне ему исполнилось 87 лет. В течение последних нескольких недель он перенес две операции и вошел в кому. Семья «Босса из боссов» не смогла встретиться с ним до его смерти, несмотря на разрешение, выданное министром юстиции.

С 1982 года до января 1993 года (даты ареста) Риино считался главарем преступной группировки «Коза Ностра». Следователи предполагают, что он руководил группировкой даже из тюрьмы. На его счету убийство примерно 40 человек. Он также причастен к сотням других заказных убийств и никогда не жалел о содеянном. В разговоре с женой на свидании в тюрьме он однажды заявил, что может находиться в заключении еще 3000 лет, но был и остается Тото Рииной.