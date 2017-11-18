Якутск, 18 ноября, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Президент «Опоры России» Александр Калинин, побывавший с визитом в Якутии, особо отметил высокий объём поддержки в регионе малого и среднего бизнеса. Это 900 млн рублей, 600 из которых — внебюджетные источники, что является свидетельством внимания властей к вопросам развития предпринимательской инициативы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

EGORBORISOV..RU Встреча с президентом «Опоры России» Александром Калининым

В Якутии функционирует полный спектр финансовой, информационно-консультационной, образовательной и имущественной поддержки бизнеса. Работают институты развития: Корпорация развития РС (Я), Агентство инвестиционного развития, Технопарк «Якутия», венчурная компания, бизнес-инкубаторы, Центр поддержки предпринимательства, Фонд развития предпринимательства и другие. Даже в ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» резидентами являются представители малого и среднего бизнеса. Сейчас идёт работа над созданием IT-парка.

И всё же, по мнению главы Якутии Егора Борисова, институты поддержки предпринимательства требуют перезагрузки. В этом он убедился по итогам многочисленных встреч с предпринимателями и совещаний, на которых рассмотрена эффективность деятельности этих институтов.

Егор Борисов отметил, что на ведение бизнеса в самом большом регионе Российской Федерации влияют особенности республики: географическая отдалённость от центра, природно-климатические условия, высокая стоимость энергоносителей и, конечно, ограниченность транспортной инфраструктуры.

«Примерно 60% от стоимости товаров и услуг составляют транспортные расходы. В таких условиях производство товаров с учётом всех особенностей региона является нерентабельным», — констатировал Борисов.

Особенности региона заведомо снижают конкурентоспособность якутского бизнеса по сравнению с бизнесом других субъектов Российской Федерации. Данный факт приводит к возникновению заведомо неравных условий конкуренции при участии местного бизнеса, например, в конкурсных торгах. Другая проблема — конкуренция со стороны нелегального бизнеса.

«От нелегального бизнеса страдают все: во-первых, само государство, потому что недополучает доходы; во-вторых, предприниматели, которые официально зарегистрированы и ведут законный бизнес. Но самое главное, от нелегальных бизнесменов страдает общество, так как зачастую у таких бизнесменов — некачественные продукты и услуги», — сказал Егор Борисов.

16 ноября он подписал указ о мерах по противодействию незаконной предпринимательской деятельности. Копию этого документа Егор Борисов вручил Александру Калинину прямо в ходе их встречи.