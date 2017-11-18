Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Запутанную ситуацию с конфликтом газовиков и дачников Сургута может решить лишь федеральный центр. Президент России Владимир Путин взял на контроль ситуацию с конденсатопроводом «Уренгой — Сургут» и «неправильно стоящими домами» под свой контроль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Дачный участок

Конденсатопровод «Уренгой — Сургут» является транспортной коммуникацией, обеспечивающей поставку на Сургутский завод по стабилизации конденсата сырьевых потоков газового конденсата и нефти, добываемых на северных месторождениях. Он был поставлен на кадастровый учёт в 2017 году. И появилась так называемая зона минимально допустимых расстояний от строений от потенциально опасных объектов. В зону попали шесть тысяч земельных участков Сургута и Сургутского района, объекты капитального строительства, в том числе посёлок Таёжный, аэропорт.

Более всего страдают граждане, которые построили в дачных кооперативах капитальные коттеджи. Они не могут получить прописку в своих домах, сделки с недвижимостью должны согласовывать с ООО «Газмпром переработка», которому принадлежит магистральный газопровод. Аэропорт Сургута, где наметилась реконструкция, также не может договориться с газовиками.

«Но ведь когда газопровод строился и принимался, посёлки и аэропорт уже были. Кто тогда разрешил, принял? Почему не пресекли на корню? Тут получается наоборот, не посёлки оказались в зоне, а газопровод оказался в жилой зоне», — недоумевают сургутяне.

Конфликт дошёл до Арбитражного суда ХМАО. Истцом является администрация Сургута, а ответчиками — ООО «Газпром переработка» и Росреестр. Заявление «о признании ненормативных правовых актов недействительными» было подано 7 ноября.

«Как указано в заявлении, ООО «Газмпром переработка» при регистрации в ЕГРН были внесены некорректные сведения о конденсатопроводе «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки». В части определения зоны минимально допустимых расстояний в 5000 метров обществом была применена таблица «Магистральные трубопроводы». Однако в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов к рассматриваемым конденсатопроводам может быть установлена только охранная зона в 100 метров. Заявитель полагает, что некорректно установленная обществом «Газпром переработка» зона минимальных расстояний на конденсатопровод нарушает права собственников объектов недвижимости, расположенных в пределах данной зоны», — поясняют в югорском арбитраже.

Напомним, ранее в суд подавали дачники Сургута. Там спор шёл о 100 метрах охранной зоны. Когда дома строились, расстояние было одно. Поменялись нормы со 100 метров до 150 — сотни дачных участков с домами стали вне закона. А постройки ещё и заставляют сносить за счёт собственника.

Данная история — всероссийская проблема. Вопрос на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня 2017 года подняла жительница Челябинска. Аналогичная ситуация сложилась и у многих россиян.

«Конечно нужно делать всё для безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений в уже 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне — надо оставить в покое», — высказался Владимир Путин в ходе прямой линии.

Вроде бы газовики в тот раз отступили и проявили понимание. Но вторая громкая война за охранную зону — это за гранью здравого смысла, заявляют местные жители. Вопрос об этом в очередной раз был поднят на прошедшей 14 ноября пресс-конференции губернатора региона Натальи Комаровой.

«Это непростая история, именно потому, что все решения принимались в соответствии с законодательством, действующим на тот временной период, в отрыве от комплекса отраслей права, которые так или иначе могли быть задействованы здесь. В данном случае принималось решение о размещении конденсатопровода, земельное законодательство и еще какое-то, но при этом не рассматривался Гражданский кодекс, и никто не посмотрел, не подумал о том, что там еще люди живут в этой зоне. Потом приняли решение, уже позднее, о мерах безопасности, определили категорийность объекта, от этого установили быстренько зону. Те, кто устанавливают эту зону, они не видят, на бумаге устанавливают её. Точку поставили. А то, что в реальной жизни это дачные поселки, индивидуальные жилые дома, этот человек, который эту работу делает в соответствии с законом и которая правильная, в это не вникает», — ответила губернатор Комарова на вопросы, как быть с этой проблемой.

Администрация Сургута и граждане надеются на справедливый суд, а власти Югры — на какое-нибудь слово и решение из федерального центра. Губернатор ХМАО предлагает найти баланс интересов. Безопасность людей важна, но с другой стороны, по её мнению, нужно понять и интересы граждан, жильё которых попало в зону отчуждения.