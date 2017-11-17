Серпухов, Московская область, 18 ноября, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Недалеко от подмосковного города Серпухова вновь горит полигон ТБО «Съяново-1». Ситуация осложнилась настолько, что муниципальные власти 3 ноября 2017 года объявили режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, полностью потушить очаги возгорания до сих пор не удаётся, сообщает побывавший 17 ноября на проблемной свалке корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО «Съяново-1»

Только в 2017 году полигон загорался весной, в июне, в августе, вновь напомнил о себе в октябре и продолжает гореть до сих пор. Пожарные попросту отказываются его тушить, поскольку существует опасность того, что цистерна с водой может провалиться в возможные пустоты, сравнимые по высоте с десятиэтажным домом.

Жалобы местных жителей на удушающий смог, количество которых к настоящему моменту исчисляется сотнями обращений, вынудили администрацию города Серпухов, несмотря на то, что полигон ТБО «Съяново-1» находится на территории района, объявить режим ЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наш гид по свалке Николай Дижур

Проводником на проблемную свалку стал руководитель РОО «Гражданский форум местного самоуправления» Николай Дижур, он же и раскрыл суть жалоб местных жителей. Сославшись на специалистов, он уточнил, что дым распространяется не менее чем на 25 километров от очага возгорания, поэтому в зависимости от того, в какую сторону дует роза ветров, от дыма со «Съяново-1» страдают жители окружающих полигон населённых пунктов, в том числе и город Серпухов. Но проблема стоит ещё острее, поскольку дым содержит не только канцерогенные продукты горения, но и примеси тяжёлых металлов.

«Наш земляк, предприниматель из города Пущино, построил в центре Серпухова современный торгово-развлекательный центр, в который каждые выходные приезжают выступать эстрадные звезды. А люди приходят в него, и понимаете, а там воняет, и в центре Серпухова воняет. Вот роза ветров повернулась, и объём этих продуктов горения, токсичных газов, диоксинов, если говорить прямо, которые прекрасно отлагаются в организме, и не разлагаются уже никогда, оказывается в лёгких местных жителей. Прямым следствием чего, как вы понимаете, является онкология», — уточнил Дижур.

Действительно местные власти борются с пожаром, но, как представляется, пока в основном в режиме регулярных совещаний и отчётов руководству и общественности о предпринимаемых для ликвидации экологического бедствия мерах. По крайней мере, пробывшие не менее полутора часов, как на самом полигоне, так и в его окрестностях корреспонденты ИА REGNUM активных работ по ликвидации пожара не увидели. Посетителей встречают никем не охраняемые распахнутые настежь ворота полигона, на территории можно обнаружить лишь нескольких сотрудников компании «Вива-Транс».

Об этой компании стоит рассказать отдельно. Строительно-транспортная компания ООО «Вива Транс», помимо вывоза и утилизации отходов, выполнения различных строительных работ, занимается также рекультивацией земель. Именно эта компания в настоящее время занимается ликвидацией пожара на «Съяново-1». Поскольку коммерсанты ликвидируют результаты деятельности бывших операторов свалки некой ООО «Первая Гильдия» за свой счёт, результаты их деятельности пока впечатления не производят. В настоящее время на полигоне работает один экскаватор с ковшом 0,8 кубических метра, а за полтора часа нахождения в районе свалки удалось увидеть лишь два 20-тонных грузовика с грунтом. Чтобы решить проблемы возгорания, мусорную насыпь нужно накрыть по всей её площади, саркофагом из грунта не менее 50 сантиметров в высоту. Сейчас работники «Вива-Транс» как раз готовят подъездные пути для начала работ по укрытию холма саркофагом. Можно предположить, что такими темпами свалка будет гореть долгие годы, а жители соседних населённых пунктов все эти годы будут дышать канцерогенным смогом, зарабатывая себе онкологию.

Не стоит незаслуженно обижать предпринимателей, они видимо делают, что могут. Но мусорная насыпь высотой 30 метров и площадью 500 на 200 метров требует огромного количества грунта, человеко-часов, горючего для техники, её амортизации и прочего, и прочего. На что у отдельно взятой компании нет средств, а главное, непричастным к эксплуатации полигона коммерсантам такие расходы очевидным образом не нужны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Второй грузовик, увиденный репортерами на полигоне

Здесь стоит напомнить и историю полигона. Созданный в 1960-х годах как местная районная свалка, он не был рассчитан, во-первых, на увеличивающийся вместе с населением области поток отходов. А во-вторых, на изменение этих отходов, поскольку за последние десятилетия уровень экологической опасности мусора значительно возрос. С приходом новых экономических отношений бывший доходным и при СССР мусорный бизнес стал сверхдоходным. В особенности если не соблюдать предписанных норм эксплуатации свалок.

Вот и у полигона ТБО «Съяново-1» в своё время появился такой оператор ООО «Первая Гильдия». Однако в 2013 году по ряду сопутствующих обстоятельств, среди которых значительную роль сыграли предложенные новым губернатором области Андреем Воробьевым подходы ко всей стратегии обращения с отходами в регионе. А также и результаты хозяйствования самого оператора свалки ООО «Первая Гильдия», которые сводились к бесконтрольному завозу мусора и пересыпания его слой за слоем землёй, привели к тому, что оператора от управления полигоном отстранили. Кроме того, за те 4 года, что полигон был без официальных хозяев, он ещё успел подрасти. Итоги деятельности «Первой Гильдии» и последующего безвременья сейчас и пытаются устранить в Серпуховском районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одно из множественных возгораний на полигоне ТБО «Съяново-1»

Возгорания начались ещё в 2016 году, а как упоминалось выше, за 2017 год полигон по-настоящему и не потухал. И вот с этого момента проблема одной отдельно взятой свалки из разряда муниципальных проблем становится проблемой областной. И вот почему. По словам Дижура, у муниципалитетов все доходы забирает область, оставляя на местах сущие крохи. Осознавая ущерб, который наносят пожары местным жителям, местные власти может и готовы были бы рекультивировать полигон своими силами, но на это в скудном бюджете нет средств.

Кроме того, уточнил эксперт, объём восстановительных работ таков, что речь идёт о миллионах рублей. И тем удивительнее, что ЧС объявляет муниципалитет, а не областные власти, поскольку при предполагаемом объёме работ по ликвидации последствий это должен делать регион.

«Я не могу Вам ответить, почему не объявляют, то ли ответственности боятся, то ли тратиться не хотят. Его ведь объявить мало, на ликвидацию последствий нужны деньги. Нужно развернуть логистику, а это и строительство соответствующих дорог, это и технологии, нужны другие драглайны, не 0,8 как мы сейчас видели, а 1,6 кубических метра, чтобы это всё могло должным образом функционировать. Секрета нет, все давно наукой описано. Ничего не делается, на наших глазах грузовик, чтобы заехать на полигон, перекрыл всю трассу. Это все имитация», — пояснил сам в прошлом горный инженер Николай Дижур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чем-то напоминает Дартмурские болота

Во время подготовки этого материала стало известно, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности Московской области при губернаторе Подмосковья провела экстренное совещание под председательством вице-губернатора Дмитрия Пестова. Заседание было посвящено вопросу введения режима ЧС и принятию мер по ликвидации очагов горения отходов на полигоне ТБО «Съяново-1». Уже в ближайшее время станет ясно, насколько эффективными и действенными окажутся предложенные меры.

Подробности читайте здесь: На полигоне ТБО «Съяново-1» введен режим ЧС

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокотехнологичный полигон ТБО «Съяново-1»

В заключение добавим, что происходящее на полигоне «Съяново-1», происходит на десятках других мусорных свалок Подмосковья. Новые собственники полигонов ТБО оказались настолько «эффективны», а результаты их хозяйствования, которые десятилетия не замечались властью, настолько шокирующими, что в перспективе всё может закончиться тем, что правительству Московской области придётся объявлять режим ЧС по каждому такому случаю. Отметим что рядом со «Съяново-1» расположен переживающий подобные проблемы полигон «Лесное», немногим дальше печально знаменитый полигон «Павловка» и некоторые другие. И это всё в одном лишь Серпуховском районе области.