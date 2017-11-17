Одесса, Украина, 17 ноября, 2017, 23:18 — ИА Регнум. В Одессе радикалы сорвали выступление народного артиста России, художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил советник главы национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Труффальдино из Бергамо». Реж. Владимир Воробьёв. 1976. СССР Слуга двух господ

Он сообщил, что около 20 «активистов» во главе с Сергеем Стерненко (бывший глава одесского отделения организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) сорвали концерт Райкина в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько.

При этом Стерненко назвал Райкина «лицом, которое является врагом Украины и публично поддерживает аннексию Крыма».

Радикалы ворвались в зрительный зал где выкрикивали националистические лозунги. В свою очередь, зрители аплодисментами просили выйти Райкина на сцену, а на выкрики радикалов ответили, что сделали свой выбор.

Напомним, ранее на этой неделе поэтический моноспектакль Райкина прошел в Киеве и Харькове. Спектакли прошли без эксцессов.