Варшава, 17 ноября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Пресс-служба президента Польши Анджея Дуды спутала имя президента Украины Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Польские и украинские СМИ обратили внимание, что 11 ноября пресс-служба президента Польши опубликовала сообщение, касающееся поздравления Порошенко президента Польши Анджея Дуды по случаю Дня независимости его страны.

«Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджею Дуде свои пожелания в День независимости Польши», — гласило сообщение.

Напомним, что президента Украины зовут не Виктор, а Пётр Порошенко. Виктором звали предыдущего президента Украины Януковича, который был свергнут в результате государственного переворота.

Ошибка оставалась незамеченной вплоть до сегодняшнего дня.

Сейчас сообщение на официальном сайте польского президента размещено с исправленным именем Порошенко.