Челябинск, 17 ноября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте Челябинска снова дорожает. Маршрутки намерены поднять тариф с 23 до 25 рублей за одну поездку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

О планах частных перевозчиков извещают объявления. Первое подорожание произойдёт уже 23 ноября в маршрутке №79, пишет издание 74.ru.

Перевозчики оправдываются тем, что бензин и запчасти сильно подорожали. Руководитель автотранспортного предприятия Александр Мацкевич и вовсе уверен, что «адекватная цена на проезд — 32 рубля», — пишет 74.ru.

Отметим, повышение цен в маршрутках было вполне ожидаемым. В конце октября чиновники и депутаты постановили поднять тариф в муниципальных автобусах с 20 до 23 рублей. А ещё раньше такой же тариф установили в трамваях и троллейбусах. И уже тогда граждане полагали, что маршрутчики тоже повысят свои цены.

При этом граждане недоумевают, за что платить. Им категорически не нравится ни качество предлагаемого частного автотранспорта, ни профессионализм водителей. Но пока им приходится пользоваться тем, что есть.

А тем временем Челябинск постепенно догоняет Екатеринбург. В столице Среднего Урала проезд стоит 28 рублей, а по е-карте общегражданский тариф равен 26 рублям.