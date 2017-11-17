Йошкар-Ола, 17 ноября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Похороны погибших в крупном ДТВ в Килемарском районе Марий Эл состоятся, как ожидается, в воскресенье, 19 ноября. С родственниками погибших и пострадавших работают психологи, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Память

О состоянии здоровья пострадавших рассказал главврач Йошкар-Олинской городской больницы Андрей Нагибин. По его словам, в день аварии дежурила бригада, в составе которой очень опытные специалисты: заведующие хирургического, травматологического, приемного отделений, а также предоперационного блока. Из пяти хирургов было пять заведующих.

«Дополнительно мы вызвали из дома бригаду хирургов, заведующего реанимационным отделением для того, чтобы было одновременно задействовано две качественных операционных. К сожалению, жизнь одной пациентки, которая прибыла в тяжелом состоянии, не удалось спасти. Все, что мы могли сделать, мы сделали. Она была прооперирована», — заключил главный врач больницы.

Поступивший в Детскую республиканскую больницу семилетний мальчик сразу после аварии был переведен в отделение анестезиологии и реанимации, отметила главврач учреждения Татьяна Бастракова.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом конечностей. Сейчас он в состоянии средней стабильной тяжести, все медикаменты и расходные материалы у нас есть. Его жизни ничто не угрожает», — заверила она.

Напомним, пострадавшая в аварии 14-летняя девочка была вертолетом переправлена в Казань. Эвакуация оказалась необходимой для того, чтобы ребенок мог получить срочную высокотехнологичную медицинскую помощь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 ноября вечером на 74-м км трассы Р-173 в Килемарской районе республики микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино, попал в сильный снегопад. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу для совершения обгона, но не успел закончить маневр и вернуться насвою полосу, в результате произошла авария. 15 из 19 находившихся в микроавтобусе человек погибли.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

17 ноября объявлено в Марий Эл днем траура.