Свирск, Иркутская область, 17 ноября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В Иркутской области в результате пожара в частном доме погибли три ребёнка. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.

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Сообщается, что пожар произошел в городе Свирске в жилом доме по улице Радищева. В результате пожара погибли три ребёнка.

Известно, что во время происшествия в доме не было взрослых. Кроме того, местные СМИ сообщают, что семья, в которой воспитывались близнецы и их двухлетний брат, состояла на учёте в органах по делам несовершеннолетних.

В СК подчеркнули, что по факту гибели детей в пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).