Москва, 17 ноября, 2017, 21:13 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» сообщило о восстановлении электронного сервиса по продаже электронных билетов на сайте организации после компьютерного сбоя. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба РЖД.

Rzd.ru Продажа билетов

Сообщается, что в настоящее время продажи электронных билетов на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам» осуществляются в штатном режиме.

Напомним, ранее сегодня с 00:00 по московскому времени начались продажи билетов в плацкартные вагоны отправлением с 1 января 2018 года. Спрос на билеты был повышенный, но его удалось полностью удовлетворить.

Однако с 8:10 по московскому времени пользователи портала rzd.ru и мобильного приложения ОАО «РЖД», оформившие заказ на покупку билета, столкнулись с проблемой оплаты с использованием банковской карты.

Оказалось, что при перенаправлении на сайт банк-эквайера для оплаты сервис банка оказался недоступен. Поставщики услуги подтвердили, что имеет место сбой в работе платежного шлюза.

Позже выяснилось, что сбои связаны с техническими неполадками на стороне банка-эквайера, которым, по данным СМИ, для РЖД является ВТБ. Однако в пресс-службе ВТБ ИА REGNUM сообщили:

«Все системы ВТБ работали и работают в штатном режиме. Никаких жалоб от клиентов на недоступность ресурсов банка не поступало».

Сейчас сбой ликвидирован.