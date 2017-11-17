Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении 1 млрд рублей ежегодно на расширение системы грантов главы государства для поддержки творческой деятельности молодых талантливых людей.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки талантливой молодёжи в сфере искусства

«Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением — поддержкой молодых талантливых людей — с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги», — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Президент повторил собравшимся рассказ пианиста Дениса Мацуева о том, что его бабушка в начале творческого пути музыканта была вынуждена продать квартиру ради денег на обучение внука.

«Действительно, не у всех есть родители, которые могут оплачивать обучение, и бабушки не у всех есть, которые могут что-то продать. А талантливые люди молодые есть — это и музыканты, и артисты, и литераторы — им нужно оказать первую помощь», — цитирует ТАСС слова Президента РФ.

«Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодно в объеме 1 млрд рублей», — заявил Владимир Путин.