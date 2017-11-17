Тюмень, 17 ноября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Транспортная недоступность тормозит развитие севера Уральского федерального округа. Высокие тарифы РЖД, низкая пропускная способность Транссибирской магистрали, отсутствие выходов на Северный морской путь, логистических центров, новых водных судов — вот те немалые проблемы, с которыми сталкивается Урал. Об этом заявили руководители Тюменской области и ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Сверчков. Ямская тройка, застигнутая метелью. 1881

Отстающие транспортная инфраструктура и логистика мешают развиваться регионам страны и Тюменской области в частности, сообщил в интервью «СИА-Пресс» глава Тюменской области Владимир Якушев.

«Транссибирская магистраль — с низкой пропускной способностью, а тарифы РЖД достаточно высокие. Дороги — тоже оставляют желать лучшего, а перемещение грузов по ним добавляет к стоимости товара слишком много, чтобы он оставался конкурентоспособным. Перехватывающих логистических центров в России мало — хотя конкретно в этом направлении у нас есть позитивные сдвиги, и мы недавно открыли несколько новых логистических центров в Тюменской области, но эта сфера требует еще времени, чтобы качественно развиться», — посетовал глава Тюменского региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора, индекс роста промышленного производства за январь — июнь 2017 года в Тюменской области в целом составил 3,1%.

Есть отрадный рост по нескольким отраслям. В производстве лекарственных средств и материалов наблюдался промышленный рост 42%. Производство кабельной продукции возросло в 2,1 раза. Производство фанеры увеличилось на 17,6%, производство лесоматериалов возросло на 7,9%, бумаги и бумажных изделий — 13,7%, пива — на 20%, химических веществ и химических продуктов — 14,5%. И так далее.

В Тюменской области валовой сбор зерна составил 1,2 млн тонн зерна. Это на 22% больше, чем в 2016 году. Но есть проблемы с транспортировкой зерна, с которой в 2017 году столкнулись в Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской областях.

«До какого порта мы можем??? Либо на Дальний Восток, либо в Новороссийск. Пока мы его туда довезем — цена его будет очень высокой. Получается, что точки роста есть, а доставки нет», — говорит Владимир Якушев.

И выражает надежду на Северный морской путь и открытие ямальского порта Сабетта.

«Водные артерии, по которым можно доставлять грузы до Сабетты, — тоже есть, по ним в свое время из Тюменской области осваивались Югра и Ямал. Но введение этого порта — тоже перспектива не одного года. Надеемся, что когда порт Сабетта заработает на полную силу, мы получим доступ к Севморпути, у нас появятся новые возможности по экспорту грузов», — поясняет глава Тюменской области.

О создании крупнейшего логистического узла в Арктическом регионе говорил и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в своем ежегодном послании 16 ноября. Прорыв он видит в создании железнодорожной линии Бованенково — Сабетта.

«Это те самые 170 км, которые выведут Северный широтный ход к Северному морскому пути. Запуск железнодорожной магистрали существенно расширит промышленную зону Ямала. Твердо убеждён: проект «Северный широтный ход» носит прорывной характер не только для нашей территории. Договорённость глав государств России и Китая о реализации проекта «Один пояс — один путь» с вовлечением Северного морского пути представит совершенно новые горизонты для многих стран мира», — заявил Дмитрий Кобылкин.

И пояснил, что Ямалу за следующие пять лет необходимо совершить рывок в транспортном направлении. Самым крупным транспортным проектом остаётся участок Надым — Салехард. Построена половина. К 2022 году необходимо построить и провести реконструкцию ещё трёхсот дорожных километров.

Что касается водного сообщения, по мнению Кобылкина, здесь проблема в технической базе с советских времен.

«Для того чтобы «Северречфлот» начал зарабатывать, необходимо выйти на круглогодичную акваторию с новым речным парком. Поэтому в ближайшее время Ямал совместно с Ханты-Мансийским автономным округом планирует обратиться к федеральной власти с инициативой замены речного флота в двух округах. Это обеспечит российскую промышленность заказами, а регионам даст возможность выйти на межрегиональные маршруты», — поделился планами Дмитрий Кобылкин.