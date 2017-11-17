Тамбов, 17 ноября, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в видеоинтервью для телеграм-канала Давыдов. Индекс подчеркнул, что у него не вызывает беспокойства формирование регионального бюджета на 2018 год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Речь шла о развитии экономики региона и формировании бюджета области на следующий год. Говоря о бюджетном планировании, Александр Никитин признался, что этот год для Тамбовской области, как и для остальных регионов, был сложным. Уровень межбюджетных трансфертов в течение последних 5−7 лет снижался, а социальные обязательства росли. Но, как подчеркнул глава региона, несмотря на некоторые сложности, все социально значимые обязательства, в том числе майские указы президента, будут обязательно исполнены. Губернатор также отметил, что наполнение бюджета-2018 у него особого беспокойства не вызывает.

«По следующему году тревоги большой нет. Новые подходы, которые сегодня есть в рамках межбюджетных отношений, прозрачны, и это позволяет более ответственно подходить к планированию», — говорит Александр Никитин.

Губернатор считает, что распределение межбюджетных трансфертов — очень сложный процесс, и желательно применять к нему более дифференцированный подход, учитывая специфику экономики каждого региона. «Учет дифференцированной специфики регионов может повысить эффективность всей бюджетной системы», — отметил Александр Никитин.

Автор телеграм-канала Леонид Давыдов также поздравил Александра Никитина с присуждением высшей экономической награды. Напомним, губернатор стал дипломантом премии «Экономист года».

«Действительно, это очень авторитетное экономическое общество, и я выражаю признательность и благодарность экспертному составу жюри, которое приняло такое решение. Думаю, динамика показателей, которая имеется в течение последних двух-трех лет, является позитивной, заметной. В 2015 году задача была не только сохранить накопленное, но и придать динамизм во всех сферах жизни региона. Считаю, что мне и моим коллегам это удалось», — сказал Александр Никитин.

На вопрос политолога, из чего складывается успех губернатора в области экономики, Александр Никитин ответил, что очень многое определяет специфика региона. Тамбовская область — регион с ярко выраженной агропромышленной специализацией и именно в этом секторе реализуются крупные проекты с большими инвестиционными вливаниями. В этом плане, отметил Леонид Давыдов, Тамбовская область «в тренде»: новый уровень технологий делает АПК мощнейшим, после нефти и добычи полезных ископаемых, двигателем экономики страны.