Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вечером 17 ноября начался гала-концерт по случаю VI Международного культурного форума, передает корреспондент ИА REGNUM. На новой сцене Мариинского театра представят предпремьерный показ балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского.

Юрий П Мариинский театр

Среди зрителей находится президент РФ Владимир Путин. В зале расположились также президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, президент «Сколково» Виктор Вексельберг, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ленобласти Александр Дрозденко, режиссеры Алексей Учитель и Федор Бондарчук, другие политики и деятели культуры.

До начала концерта, в ожидании появления главы Российского государства, собравшихся угощали шампанским, крепким алкоголем и закусками, среди которых оказалась искусственная красная и черная икра.

Дирижирует симфоническим оркестром Мариинского театра художественный руководитель театра Валерий Гергиев. Согласно программе концерта, после балета «Петрушка» перед собравшимися выступит народный артист России, пианист Денис Мацуев, который исполнит вариации Витольда Лютославского на тему Паганини для фортепиано с оркестром. Кроме того, японка Шио Окуи исполнит Прелюдию соль мажор Сергея Рахманинова, а Нурсултан Омаргазин из Казахстана сыграет народную песню. Напомним, Япония и Казахстан получили статус специального гостя на Культурном форуме в этом году.

В финале зрителей ожидает «Апофеоз Петипа» с участием лучших танцовщиков, включая балерин Мариинского театра Викторию Терешкину и Екатерину Кондаурову.

Перед концертом Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума, которые, по его словам, собрались, чтобы «обсудить актуальные проблемы искусства, образования, сохранения исторического и культурного наследия», а также «поделиться своими идеями и определить новые векторы развития гуманитарного сотрудничества».

По мнению Путина, культура представляет собой «универсальный язык общения и взаимопонимания» и имеет колоссальный ресурс для объединения людей вокруг «высоких гуманистических целей».

«Именно культура сберегает и передает следующим поколениям самые важные базовые ценности и ориентиры, позволяющие связать прошлое, настоящее и будущее, сохранить самобытность, уникальность каждого народа и помогает людям ориентироваться в бурно меняющемся глобальном мире», — сказал президент России.

Кроме того, на его взгляд, именно культура является ответом на вызовы варварства, агрессии и радикализма, которые угрожают цивилизации, а также — путем преодоления барьеров и различных предубеждений.

Kremlin.ru Владимир Путин в Мариинском театре

Владимир Путин сообщил, что в 2019 году в Петербурге пройдет Международная театральная олимпиада, напомнив, что Россия уже принимала это событие в Москве в 2001 году, когда его посетили около 1 млн человек, а участие приняли более 5 тыс. артистов из 40 стран мира.

«Не сомневаюсь, что новый показ ожидает не меньший успех», — заметил президент России. По его мнению, особая творческая атмосфера Петербурга этому только поспособствует.

Добавим, 18 ноября в 19:00 на сцене Мариинского-2 будет представлена первая балетная премьера сезона 2017/18 — «Петрушка» в хореографии Владимира Варнавы. Спектакль приурочен к празднованию 135-летия со дня рождения Игоря Стравинского.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. В этом году в Культурном форуме участвуют 79 стран, зарегистрировались 34 тыс. участников. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместилась в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга задействованы под мероприятия Форума.