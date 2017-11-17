Осло, 17 ноября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Командование ООН в Норвегии распространило сообщение с извинениями в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что во время учений имя турецкого лидера было включено в «список врагов НАТО», передает 17 ноября телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Лицо, которое виновно в инциденте, не является сотрудником НАТО. Это гражданский служащий, назначенный Норвегией», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Контракт с данным лицом был расторгнут, и решение о возможном наказании примет норвежская сторона.

Столтенберг, оправдываясь перед Турцией, сказал, что Анкара является ценным союзником НАТО.

Инцидент произошел во время учений альянса в Норвегии, которые прошли с 8 по 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, во время учений в Норвегии произошло два инцидента, связанных с Турцией. В «список врагов» также попал основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Как только турецкие военные обнаружили своего лидера в «списке врагов», Анкара немедленно отозвала 40 своих военнослужащих.