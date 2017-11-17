Петрозаводск, 17 ноября, 2017, 20:10 — ИА Регнум. На заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил государственную корпорацию «Ростех» в срыве сроков сдачи перинатального центра в Петрозаводске, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что в начале текущего года, сразу после вступления в должность врио главы Карелии, Артур Парфенчиков обещал, что до конца 2017 года в центре примут первые роды. Однако сейчас понятно, что это обещание невыполнимо — до конца декабря поставлена задача лишь завершить отделку основного здания.

Спустя примерно три часа после заявления Патрушева «Ростех» распространил официальный пресс-релиз, в котором обещал сдать объект до конца 2017 года.

«РТ-Соцстрой» (входит в «Ростех») обеспечит строительную готовность здания перинатального центра в г. Петрозаводске до конца 2017 года. В настоящий момент объект готов почти на 80%», — сказано в сообщении.

Госкорпорация информировала, что количество работающих на объекте увеличено на 17% — до 470 человек. А из антикризисного фонда «Ростеха» на завершение работ перечислены дополнительные 360 млн рублей. На объекте выполнена облицовка фасада, завершаются чистовая отделка помещений, монтаж систем вентиляции и электрики, работы по благоустройству.

«В адрес клиники отгружено более 30% процентов специализированного медицинского оборудования. В чистых комнатах осуществляется монтаж «тяжелой» медицинской техники. Кроме того, для перинатального центра приобретены два высокотехнологичных реанимобиля с дополнительным медоборудованием общей стоимостью порядка 15 млн рублей», — сообщает пресс-служба госкорпорации.

Напомним, строительство республиканского перинатального центра на 130 мест в Петрозаводске затянулось на два года, сроки сдачи работ власти переносили с десяток раз, начиная с 2015 года. Региональные власти в срыве сроков обвиняли заказчика — компанию «Ростех», сменили субподрядчика, но отставание от графика работ сохранилось до сих пор.