Москва, 17 ноября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. 17 ноября в Москве завершился Международный студенческий фестиваль ВГИК. В нем приняли участие представители 40 киношкол из 35 стран мира, среди которых Россия, Бельгия, Испания, США, Великобритания и другие.

ВГИК Награда 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК

ВГИК Диплом фестиваля

ИА REGNUM публикует список победителей конкурса:

«Лучшая кинопрограмма» — Школа кино и телевидения Стива Тиша Тель-Авивского университета (Израиль);

— Школа кино и телевидения Стива Тиша Тель-Авивского университета (Израиль); «Лучший игровой фильм» — «Небольшой манифест против пафосного кино» Роберто Порты (Университет кино Буэнос-Айреса, Аргентина);

— «Небольшой манифест против пафосного кино» Роберто Порты (Университет кино Буэнос-Айреса, Аргентина); «Лучший документальный фильм» — «Озеро» Дарьи Блохиной (Санкт-Петербургский Государственный Институт Кино и Телевидения, Россия);

— «Озеро» Дарьи Блохиной (Санкт-Петербургский Государственный Институт Кино и Телевидения, Россия); «Лучший анимационный фильм» — «Шкафчик» Дарьи Зиминой (Всероссийский Государственный Институт Кинематографии им. С.А. Герасимова, Россия);

— «Шкафчик» Дарьи Зиминой (Всероссийский Государственный Институт Кинематографии им. С.А. Герасимова, Россия); «Гран-При» — «Испытания» Бои Харизановой (Национальная Академия театра и кино «Кристо Сарафов» в Софии, Болгария).

По итогам голосования Приз зрительских симпатий завоевал фильм «Ребра» Михаила Малинина (Высшие курсы ВГИК (ВкКиТ), мастерская Д.В. Родимина, В.А. Фенченко). Анкетирование проводили в 153 населенных пунктах России.

ВГИК Дипломы фестиваля

Дипломы получили:

Диплом за выдающуюся работу — «Неизвестный солдат» Ефима Грабого (Школа кино и телевидения Стива Тиша, Тель-Авивский Университет, Израиль);

— «Неизвестный солдат» Ефима Грабого (Школа кино и телевидения Стива Тиша, Тель-Авивский Университет, Израиль); Диплом за умение извлечь максимум смыслов из минимума изобразительных искусств — «Вне себя» Каролины Шпехт (Польская Национальная школа кино, телевидения и театра, Польша);

— «Вне себя» Каролины Шпехт (Польская Национальная школа кино, телевидения и театра, Польша); Диплом за универсальную ситуацию, изложенную уникальным способом — «Они не понимают нас» Шокира Коликова (Государственный институт искусств и культуры Узбекистана).

Специальный приз «Признание поколений» получил заведующий кафедрой неигрового кино во ВГИКе Виктор Лисакович. Специального упоминания жюри «За оригинальное изобразительное решение» удостоился оператор Владимир Егоров за фильм «Вера» Татьяны Федоровской (ВГИК им. С. А. Герасимова, мастерская В.В. Меньшова).

Помимо киносмотра, во ВГИКе состоялся XIII Международный театральный конкурс среди российских и зарубежных театральных трупп. Всего жюри оценило десять постановок. Победителями стали:

ВГИК Дипломы фестиваля

Гран-При — «Маяковский. Горячий лепет отступлений» Ирины Евтушенко (ВГИК им. С.А. Герасимова, мастерская В.В. Меньшова);

— «Маяковский. Горячий лепет отступлений» Ирины Евтушенко (ВГИК им. С.А. Герасимова, мастерская В.В. Меньшова); Приз за лучшую мужскую роль — Артем Губин за роль Нила в спектакле «Мещане. Попытка прочтения» Сергея Голомазова (РИТИ — ГИТИС, мастерская П.О. Хомского и С. А. Голомазова);

— Артем Губин за роль Нила в спектакле «Мещане. Попытка прочтения» Сергея Голомазова (РИТИ — ГИТИС, мастерская П.О. Хомского и С. А. Голомазова); Приз за лучшую женскую роль — Марика Шмуксте за роль Акулины Ивановны в «Мещане. Попытка прочтения»;

— Марика Шмуксте за роль Акулины Ивановны в «Мещане. Попытка прочтения»; Диплом за создание уникальной бунинской атмосферы средствами театрального искусства — «Café Бунин» Ксении Кузнецовой (ВГИК им. С. А. Герасимова, мастерская И.Н. Ясуловича);

— «Café Бунин» Ксении Кузнецовой (ВГИК им. С. А. Герасимова, мастерская И.Н. Ясуловича); Диплом за креативное воплощение решения социальных проблем современной жизни посредством постановки — «Домой!», коллективная работа (Университет искусств в Белграде, Cербия);

— «Домой!», коллективная работа (Университет искусств в Белграде, Cербия); Диплом за детальное и трепетное воплощение драматургии А. П Чехова в постановке — «Наш родной Чехов» Ли Хао (Киноакадемия Пекина, Китай);

— «Наш родной Чехов» Ли Хао (Киноакадемия Пекина, Китай); Специальный приз жюри — «Агамемнон» Димитриса Имеллоса (Театральная школа Национального театра Греции);

— «Агамемнон» Димитриса Имеллоса (Театральная школа Национального театра Греции); Приз зрительских симпатий — «Café Бунин» Ксении Кузнецовой;

— «Café Бунин» Ксении Кузнецовой; Специальный приз Фонда С.А. Герасимовой и Т.Ф. Макаровой — Денис Бондаренко за роль в спектакле «Café Бунин» Ксении Кузнецовой.

Напомним, в фестивале ВГИК приняли участие студенты ВГИКа и других кинематографических, телевизионных и театральных школ. Фестиваль проходил в два этапа: первый завершился 27 октября, второй — 14 ноября.

ВГИК Дипломы фестиваля

Фестиваль проводил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Союза кинематографистов России.