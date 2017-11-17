Чебоксары, 17 ноября, 2017, 20:03 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам десяти месяцев индекс промышленного производства к аналогичному прошлогоднему уровню составил 103,3%, в октябре 2017 года к сентябрю — 108,1%, к октябрю 2016 года — 113%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Резиновые сапоги

За десять месяцев текущего года к уровню соответствующего аналогичного периода в обрабатывающих производствах индекс составил 101,4%. Рост произошёл в восьми отраслях производства из 20, которые подпадают под мониторинг ведомства.

Увеличение произошло в производстве прочих транспортных средств (индекс 165,8%), кожевенной промышленности (118,3%), химическом производстве (114,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (107%), производстве машин и оборудования (103,5%), текстильной промышленности (101,5%), производстве готовых металлических изделий (100,7%) и мебельном производстве (100,2%).

Максимальное падение произошло в производстве автотранспортных средств (индекс 80,4%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 84,4%), полиграфии (85,3%), бумажной промышленности (85,3%).

В обрабатывающих производствах в октября по сравнению с сентябрем 2017 года индекс составил 110,7%, октябрем 2016 года — 108,4%.

Добыча полезных ископаемых в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилась на 6,5%, в электроэнергетике индекс составил 119,1%, в водоснабжении и утилизации твердых бытовых отходов — 117,5%. В том числе объём сбора, обработки, утилизации отходов и переработки вторичного сырья по итогам десяти месяцев вырос на 57,4,1%.