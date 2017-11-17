Москва, 17 ноября, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Отказ России от трансляции зимних Олимпийских игр 2018 года в МОК могут расценить как недружественный жест. Как заявил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM юрист юридической фирмы Eterna Law Филипп Трамбицкий, «неосуществление такой обязанности может быть воспринято как отказ в содействии развитию и распространению Олимпийского движения». Тем не менее он отметил, что отказ всех российских каналов от трансляции маловероятен.

Съемка

«Кажется крайне маловероятной ситуация, чтобы все российские телеканалы отказались от трансляции Олимпийских игр. Действительно, право такое у телеканала непосредственно имеется, ведь именно он сам, по сути, утверждает телепрограмму. С другой стороны, Олимпийские игры — игры международного класса. Для многих коммерческих частных каналов было бы просто невыгодно отказываться от трансляции Олимпийских игр в отсутствие конкуренции. Несомненно, трансляции соберут много просмотров и без участия России на играх. Поэтому я считаю, что возможность, при которой все российские телеканалы откажутся от трансляций, практически сведена к нулю», — отметил юрист.

Он напомнил, что в п. 2 ст. 16 Олимпийской хартии перечислены обязанности членов Международного олимпийского комитета (МОК). К данным обязанностям, помимо прочего, относится содействие развитию и распространению Олимпийского движения, а также выполнение других заданий, поручаемых президентом организации.

«В указанном пункте статьи не значится ни слова про обязанность обеспечивать трансляцию на территории своей страны, однако, такая обязанность может возникнуть в связи со, скажем, поручением президента МОК. Или же неосуществление такой обязанности может быть воспринято как отказ в содействии развитию и распространению Олимпийского движения. В любом случае трудно представить, чтобы все каналы отказались от трансляции Олимпийских игр, даже несмотря на запрет участия в них России», — подчеркнул Филипп Трамбицкий.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле с пониманием отнеслись к отказу «России 1» и «Первого канала» транслировать Олимпийские игры — 2018 в случае неучастия в них сборной России. Пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидным тот факт, отсутствие российской сборной на Олимпиаде приведёт к снижению зрительского интереса, что, в свою очередь, повлияет на платежеспособность спонсоров.

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Добавим, что предпосылкой для возможного отстранения российской команды от участия в Играх стал так называемый допинговый скандал. На заседании Всемирного антидопингового агентства WADA, прошедшем 16 ноября в Сеуле, заявили, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА — не соответствующая кодексу организации, так как уклоняется от выполнения (невыполнимых — ИА REGNUM ) требований: публично признать выводы комиссии Макларена о существовании в России государственной допинговой системы и предоставить доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с федеральным расследованием.

Министр спорта России Павел Колобков при этом отметил, что решение о допуске сборной России к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года находится в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК), и признание WADA никак не скажется на участии российской сборной в Олимпиаде.

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