Москва, 17 ноября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В сложившихся условиях простое продление мандата совместного механизма расследования Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) ООН (СМР) так, как будто в работе организации дела обстоят благополучно, недопустимо, сообщили 17 ноября в МИД России.

Флаг Сирии

Напомним, 16 ноября 2017 года в ходе заседания СБ ООН обсуждалась дальнейшая судьба СМР. США и их сторонники заблокировали проект российско-китайской резолюции, внесенный Боливией.

В МИД пояснили, что мандат, выданный более двух лет назад, с сегодняшнего дня прекращает свое существование по причине безответственных действий США и их сторонников.

«Стало очевидным, что громкие призывы американских представителей в ООН продлить мандат носили совершенно лицемерный характер», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве добавили, что американцам нужно не продление и усиление СМР, а его сохранение в существующем в виде с целью достижения своих интересов в Сирии.

Проект российско-китайской резолюции был направлен на устранение недостатков в работе СМР. МИД РФ считает, что реализация предложенных мер позволит

«придать данной структуре подлинно независимый, объективный и высокопрофессиональный характер, чего до сих пор ей явно не хватало».

Обсуждению российской резолюции предшествовало голосование по американскому проекту резолюции, который предполагает консервацию всех недостатков работы СМР без каких-либо попыток их устранения.

Американская сторона аргументировала свое решение недопустимостью вмешательства в независимый орган, который не должен якобы оглядываться на СБ ООН и международные номы. Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что подобная практика приводит к необоснованным обвинениям. В частности, СМР бездоказательно обвинил официальный Дамаск в применении химоружия. Российские специалисты на основе фактов и технических выводов опровергли одно из обвинений СМР, но данную аргументацию никто даже не пытался оспорить.

МИД РФ считает, что в данных условиях простое продление мандата недопустимо.

«Поэтому России не оставалось ничего иного, кроме как заветировать американский проект», — разъяснили позицию России в СБ ООН в министерстве.

В МИД заключили, что вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на США и странах, которые поддержали их резолюцию.

В свою очередь, Россия открыта для переговоров по выходу из сложившейся ситуации.