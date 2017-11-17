* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 17 ноября, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали начинённую взрывчаткой автомашину в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Jim Gordon После взрыва бомбы

По предварительным данным, жертвами теракта стали по меньшей мере 20 человек, ещё 28 получили ранения. Уточняется, что теракт совершен в деревне Аль-Фарадж, которая находится под контролем так называемых Сирийских демократически сил (СДС). Число жертв может возрасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября генеральный штаб вооруженных сил Сирийской Арабской Республики объявил об окончательном освобождении сирийской провинции Дейр-эз-Зор при поддержке союзных сил от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее, российские Воздушно-космические силы второй день подряд наносят мощные ракетно-бомбовые удары по оставшимся опорным пунктам террористов, расположенным в районе приграничного с Ираком города Аль-Букемаль.