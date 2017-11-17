* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 17 ноября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись авиаудара, нанесенного сегодня, 17 ноября, шестью стратегическими бомбардировщиками Су-22М3 Воздушно-космических сил России по опорным пунктам террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Аль-Букемаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Уточняется, что ракетно-бомбовые удары были нанесены по оставшимся опорным пунктам боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скоплениям живой силы боевиков и их бронетехники.

Боевые самолеты российских ВКС вылетели с аэродрома базирования на территории России, прошли в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а затем нанесли удары по целям террористов в Сирии. В воздушном пространстве Сирии бомбардировщики сопровождали российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на российской авиабазе Хмеймим.

Напомним, аналогичные удары ВКС РФ нанесли накануне, 18 ноября.