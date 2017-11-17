Москва, 17 ноября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. В ближайшее время ожидается увеличение количества авиапассажиров, заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заместитель председателя правления общественной организации «Общероссийское объединение пассажиров» Илья Зотов. Этому способствует тот факт, что РЖД проигнорировали требование ФАС снизить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны на 10%.

Rzd.ru Пассажирский состав РЖД

«Исходя из качества предоставления услуг со стороны железнодорожной компании, в ближайшее время ожидается увеличение количества авиапассажиров. Цена давно уже в плацкартах является слишком высокой, а люди получают по сути «койко-место» при полном дискомфорте. На авиарынке существует более серьёзная конкуренция за пассажира, а следовательно повышается и сервис, а цена часто становится ещё ниже за счёт принятых в этой отрасли мер государственной поддержки», — отметил Илья Зотов.

Добавим, ранее «Общероссийское объединение пассажиров» направило запрос председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой взять под контроль ситуацию с тарифами. Федеральная пассажирская компания, дочерняя структура РЖД, выступала за повышение тарифов на пассажирские перевозки на 3,9%. ФАС, в свою очередь, настаивала на снижении в 10%.

По мнению «Общероссийского объединения пассажиров», позиция ФАС была основана на загруженности вагонов указанных категорий (загруженность в плацкартных вагонах — 74%, в общих вагонах — менее 50%) и направлена на увеличение покупательской способности, роста пассажиропотока и социальной мобильности. При этом покупатели могут заметить, что стоимость на авиабилеты ежегодно снижается и есть разные категории тарифов, невозвратные без багажа, невозвратные с фиксированной нормой багажа и возвратные билеты.

«В целом политика правительства РФ в отношении авиа отрасли показывает работу рыночных механизмов, когда компании за счёт различных преференций для пассажира осуществляют борьбу за клиента. В сфере железнодорожного пассажирского транспорта ситуация обстоит иначе, что показывает постоянный рост тарифов на ж/д билеты при малозаметном повышении качества проезда, особенно это касается плацкартных и общих вагонов», — говорится в обращении.

Отметим, что ОАО «Российские железные дороги» сегодня, 17 ноября, возобновило продажи билетов в общие и плацкартные вагоны на 2018 год. Первоначально продажа была приостановлена, так как тарифы не были согласованы с ФАС. Федеральная пассажирская компания, дочерняя структура РЖД, ранее просила Федеральную антимонопольную службу разрешить повысить тарифы на пассажирские перевозки на 3,9%. В ФАС назвали просьбу неуместной и отметили, что реальные доходы населения не растут, а падают, в этих условиях повышение цен на пассажирские железнодорожные перевозки выглядит просто грабительским. Более того, в 2017 году пассажиропоток РЖД снизился на 8,4% по сравнению с 2016 годом.

В связи с этим требование ФАС к РЖД на 2018 год заключалось в снижении действующих тарифов на 10%, однако данное требование было отклонено. В результате переговоров удалось достичь следующего компромисса: тарифы на пассажирские перевозки не изменяются и остаются на уровне 2017 года, а РЖД, в свою очередь, обязуется установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования.

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