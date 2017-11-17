Тирасполь, 17 ноября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Молдавия и Приднестровье не могут вести переговоры о политическом урегулировании конфликта и каком-либо статусе ПМР, исходя из законодательств двух стран. Об этом заявил в интервью «Независимой газете» президент ПМР Вадим Красносельский.

President.gospmr.org Флаг ПМР

Он отметил, что за 25 лет в Приднестровье и Молдавии выросли два поколения, которые не жили никогда вместе, страны сформировали правовые системы со своей Конституцией, своими законами: «Молдавия выстраивала свою по румынской модели, Приднестровье — по российской. И президенты должны соблюдать законодательства своих государств».

«На основании законов Приднестровья всякий политический диалог исключен, — продолжил президент ПМР. — Никто не имеет права (по Конституции) говорить о политическом урегулировании на сегодняшний день. А Молдова по Конституции — унитарное государство. И тоже не имеет права на политический диалог, касающийся, например, федерации».

Красносельский отметил, что президент Молдавии Игорь Додон четыре раза менял свою позицию по поводу урегулирования и статуса Приднестровья: вначале он говорил о федерации, потом об автономии, потом об «особом статусе», и теперь — снова о федерации. «Что надо брать за основу нам? По большому счету, если говорить о политическом урегулировании, надо имплементировать правовые системы двух сторон. Но это невозможно. Наш народ к этому не готов и наши законодатели тоже. К тому же в этом плане нет политической воли со стороны Молдовы. Вывод: к политическому диалогу никто сегодня не готов», — подчеркнул президент ПМР.

Он также добавил, что сейчас необходимо решать вопросы, которые волнуют простых людей: экономические, гуманитарные, культурные. При этом он скептически высказался о переговорах с президентом Молдавии Игорем Додоном по причине отсутствия у него сколько-нибудь весомых рычагов власти и принятия решений. «С господином Додоном мы встречались два раза, но безрезультатно. При этом Молдова устроена так, что в ней за отношения с Приднестровьем отвечает министр реинтеграции Балан. С ним и надо разговаривать», — сказал глава государства.

Красносельский заявил, что для приднестровцев независимость — главная ценность, и рано или поздно мировым державам придется это признать, несмотря на сопротивление Кишинева. «Додон заявляет, что у нас только два пути: либо в Молдову, либо в Украину. Это говорит о том, что он плохо знает историю Молдовы, Украины и Приднестровья. Хочу отметить, что основания для нашей независимости не возникли на пустом месте, а были генерированы формированием в Молдове такого понятия, как «титульная нация» (в 1991 году)», — пояснил Вадим Красносельский.

Он напомнил, что 23 июня 1990 года парламент еще Молдавской ССР принял две декларации — о выходе Молдавии из Советского Союза и о незаконности создания Молдавской ССР. «Молдавский парламент сам разделил Молдавскую ССР на два субъекта: Молдову и Приднестровье. Отмечу, что не мы принимали это решение», — сказал Вадим Красносельский. В последующие годы, по его словам, все игроки фактически подтолкнули народ ПМР к референдуму за независимость, который прошел в 2006 году. «И никто не имеет права пересматривать либо оспаривать его итоги», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что разговоры о возможности интеграции Приднестровья в соседнюю Украину также лишены оснований. «Вряд ли кто-то будет пытаться возвращать нас в Украину. Тем более кто знает, что надо будет отдать взамен?» — сказал президент ПМР.

Подобную инициативу Киева Вадим Красносельский назвал «опасной». «Мы независимы, у нас состоялись все институты власти. И к тому же мы самодостаточны. На базе нашей независимости рано или поздно мы будем признаны. А на сегодня Приднестровье является гарантом мирного существования народов на берегах Днестра. Почему наш народ близок к России? На этот вопрос есть ответ. На территории Приднестровья проживают люди 32 национальностей. И у нас не выделяется титульная нация. А вот в Молдове есть титульная нация, и в Украине есть уклон в эту сторону. В России же проживают 92 национальности. И там тоже нет вектора на титульность. Никто не выделяется. По интернациональному духу мы очень близки к России. Мы не делим людей по национальности и языку. У нас все равны. Мы за толерантное общество. Но оно основано на наших многовековых традициях, исключающих всяческий национализм и унижение человека по расовому признаку. Мы стремимся туда, где живет народ, близкий нам по духу», — заключил глава государства.

Накануне, отметим, спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский в интервью «Громадскому» заявил, что на запланированной на 27—28 ноября встрече по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в Вене Киев намерен настаивать на немедленном переходе к обсуждению вопроса о статусе Приднестровья в составе Молдавии: «Для нас очень важно, чтобы стороны рассматривали основной вопрос — сохранение суверенитета и реинтеграцию Приднестровья. Сегодня статус Приднестровья вообще не рассматривается. Для нас вопрос целостности в условиях российской агрессии и оккупации нашей территории — это номер один… Я им заявил: мы не отступим ни на шаг, мы будем четко стимулировать стороны к тому, чтобы они говорили о реинтеграции».

Крыжановский добавил, что на недавней встрече с Красносельским у него «сложилось ощущение, что они готовы перейти к обсуждению реинтеграции». «Они понимают, что от этого уходить вечно не удастся. На каком-то этапе они продержатся благодаря помощи РФ, но вечно это не будет происходить. В конце концов, новое поколение приднестровцев знает, что находятся в анклаве. Представьте их состояние, когда их документы не признаются, непонятно, кого они представляют, они хотят жить в нормальной европейской стране», — уверен украинский дипломат.

«Я говорю Красносельскому: наша позиция в том, чтобы убедить вас сесть за стол переговоров и начать серьезно говорить о статусе вашего региона в составе Молдовы. У меня с ним очень откровенные отношения, я его знаю со своей первой каденции, когда он был «министром внутренних дел». Я объяснил, что сейчас у нас с ними будет более жесткая беседа. Из-за того, что у нас происходит с РФ. Они говорят: мы готовы говорить о статусе, но нам нужен документ. «Какой вы нам предлагаете статус?» Я немного растерялся, оказалось, что ни у кого пока нет картины, каким должен быть этот статус. Я в Кишиневе говорю: давайте ускоряйтесь, надо что-то на стол переговоров класть. Иначе аргументы действительно сильные, что у нас нечего обсуждать. Пробуксовочка идет… Я сказал, что лично готов работать над документом столько, сколько надо», — утверждает Крыжановский.

При этом он выразил уверенность, что никакой федерации или конфедерации в случае с Молдавией и ПМР не будет, а будет автономия по примеру Гагаузии. «Они могут доработать то, что не нравится Приднестровью в гагаузской автономии, и предложить что-то более существенное. Но суверенитет за внешней, оборонной политикой будет за Кишиневом как в любом нормальном, суверенном государстве», — полагает дипломат.

Он добавил, что на встрече в формате «5+2» в Вене Киев намерен выдвинуть ряд инициатив и вопросов, которые России «будет неловко слышать и нечего будет отвечать». В частности, первым делом он намерен поднять вопрос о статусе Приднестровья. «Я начну с этого… Я буду говорить, что и Кишинев должен будет сделать свою работу, не только Тирасполь. Кишинев должен внести предложения для обсуждения, а Тирасполь — их рассмотреть», — подвел итог Крыжановский.