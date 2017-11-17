Брюссель, 17 ноября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Европарламент призывает правительство и министерство иностранных дел Евросоюза начать диалог с Арменией по вопросу либерализации визового режима.

Резолюция, принятая 16 ноября на пленарном заседании Европарламента, за несколько дней до саммита Восточного партнерства, констатирует, что после саммита в Риге, который состоялся два года назад, зафиксирован существенный прогресс.

«Переговоры с Арменией по договору о глубоком и всеобъемлющем партнерстве завершены, что является успешным примером того, как могут совмещаться членство в Евразийском союзе и участие в программах соседства Евросоюза», — цитирует резолюцию Радио Свобода.

Учитывая этот прогресс, европейские депутаты призывают установить с Арменией безвизовый режим, что уже было сделано в случае Грузии, Украины и Молдавии. Но окончательное решение должны принять страны-члены и Еврокомиссия.

Вопрос либерализации визового режима также включен в Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, которое планируется подписать 24 ноября на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

Либерализация визового режима — довольно обширный план, в который входят много правил и реформ, для реализации которых, например, Грузии потребовалось два года, а Украине — два с половиной года.

Представители гражданского общества Армении, которые в конце октября участвовали в Форуме гражданского общества Восточного партнерства в Риге, где встречались с высшими европейскими чиновниками, убеждены, что после подписания нового соглашения Армения-Евросоюз Брюссель до конца года может начать переговоры с Ереваном вокруг свободного визового режима.

Чтобы начать переговоры, Евросоюз должен получить мандат от 28 государств-членов, но вряд ли на предстоящем брюссельском саммите страны предоставят его Армении.

Представители гражданского общества подчеркивают, что начало переговоров ещё не является гарантией окончательного подписания. По их словам, для либерализации визового режима перед Арменией будет поставлен ряд важных предварительных условий.

«Главным предусловием будут судебно-правовые реформы, потому что… главное, что говорят многие люди, которые уезжают из Армении в Европу и просят там политического убежища, это то, что они в своей стране преследуются и по причине плохих судов не могут достичь справедливости. Евросоюз заинтересован в том, чтобы в Армении были хорошие суды не только для того, чтобы мы могли воспользоваться плодами хороших и независимых судов, но и чтобы число просящих политического убежища не увеличивалось», — считает руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян.

По мнению политолога Акопа Варданяна, если либерализация визового режима будет зависеть от судебно-правовой реформы, то в обозримом будущем граждане Армении вряд ли получат возможность посещать страны ЕС без оформления виз.

«Суды в Армении являются главным инструментом властей Армении для преследования оппозиционеров, легитимизации выборов. Независимый суд вообще может поставить под угрозу пребывание правящей Республиканской партии Армении у власти. По этому, до сих пор судебная реформа в Армении так и не сдвинулась с мёртвой точки, несмотря на многомиллионные гранты и кредиты от ЕС».

По мнению политолога, либерализация визового режима — это в первую очередь политическое решение.

«Если такое решение будет принято, то ЕС может счесть, что Армения успешно провела судебную реформу. Для этого стоит вспомнить оценку последних парламентских выборов со стороны европейских наблюдателей. Все мы помним как прошли выборы и как хорошо оценили их европейцы».