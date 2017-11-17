Чебоксары, 17 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Трагедий могла обернуться сегодня, 17 ноября, автобусная экскурсия для 45 детей в Чувашии. Севший за руль водитель был пьян, при этом до выезда он прошел предрейсовый медосмотр, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Детей хотели вывезти на экскурсию на неисправном автобусе

Согласно правилам, одно из средних учебных заведений Новочебоксарска уведомило госавтоинспекцию о предстоящем выезде в Чебоксары на экскурсию. В салоне находилось 45 детей, два педагога и экскурсовод, водитель уже собирался тронуться в путь, когда инспекторы заметили у него внешние признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,51 промилле.

«Судя по путевому листу, до выезда мужчина каким-то образом сумел пройти предрейсовый медосмотр и контроль технического состояния транспортного средства. К техническому состоянию автобуса у сотрудников ГИБДД также оказались вопросы — была выявлена неисправность, при наличии которой нельзя было выезжать на дорогу», — говорят в полиции.

В отношении водителя составлены административные протоколы. Решается вопрос о привлечении к ответственности и должностных лиц, допустивших пьяного водителя для перевозки школьников.

«Примечательно, что уже после того, как нетрезвого водителя отстранили от управления автобусом, на нем пытался выехать другой шофер предприятия. На него также составлен протокол», — отмечают в МВД по Чувашии.

Напомним, ранее вопиющий случай произошёл в Козловском районе, где детей Солдыбаевской школы развозил на школьном автобусе пьяный водитель. По инициативе прокуратуры района водитель уволен и лишён права управления транспортным средством на определённый срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварии пассажирских автобусов уже становятся привычным явлением. Последняя трагедия с большим числом жертв произошла 16 ноября в Марий Эл: микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Известно, что в общей сложности 15 из 19 находившихся в микроавтобусе человек погибли, 13 — на месте, один человек скончался в больнице, ещё один — при перевозке с места аварии. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино, попал в сильный снегопад, хотя указанный участок трассы был дважды обработан песчано-соляной смесью. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу для совершения обгона, но не успел закончить маневр и вернуться на свою полосу.