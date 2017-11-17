Тверь, 17 ноября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Размер субсидий для производителей молока в Тверской области в 2018 году планируется увеличить. Об этом сегодня, 17 ноября, губернатор Игорь Руденя заявил на встрече с ветеранами сельского хозяйства региона. В разговоре также приняли участие главный федеральный инспектор Игорь Жуков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, руководители крупных предприятий АПК региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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«Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание отрасли сельского хозяйства. Благодаря этому у товаропроизводителей появились дополнительные возможности для продвижения своей продукции, стали развиваться не только крупные предприятия, но также средние и мелкие хозяйства», — отметил Игорь Руденя.

Участники встречи поблагодарили губернатора за своевременную выплату в этом году субсидий на молоко, технику, племенное животноводство. По их словам, эти и другие меры поддержки позволяют предприятиям развиваться, наращивать объемы производства. Чтобы эти показатели продолжали расти, аграрии предложили дополнительно простимулировать развитие молочного производства.

В этом году размер субсидии уже был увеличен на 20% и составил 1,37 рубля на 1 литр реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. Глава региона поддержал инициативу, отметив, что региону нужна положительная динамика в молочном производстве.

Кроме того, планируется выделить дополнительные средства на поддержку льняного комплекса, чтобы сохранить лидирующие позиции региона в этой сфере.

На встрече обсуждалась и возможность оказания дополнительных мер поддержки за ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель, получения льготных кредитов, развитие кооперации, решение кадровых вопросов, продвижение тверской продукции в крупных торговых сетях и другие вопросы.

Говорили и о развитии инфраструктуры села, создании комфортных условий для жизни селян. В частности, строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, ремонте сельских школ, дорог, объектов ЖКХ. Для решения этих и других вопросов губернатор Игорь Руденя поручил региональному отраслевому министерству активнее работать с районами по их участию в федеральной программе устойчивого развития сельских территорий.