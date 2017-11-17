Минск, 17 ноября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Сближение Белоруссии с Западом не несет никаких угроз России, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей. Более того, по его словам, граница Белоруссии с ЕС должна стать интерфейсом между европейской и евразийской интеграциями. С таким заявлением министр выступил сегодня, 17 ноября, по итогам переговоров с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Большой выбор

Макей подчеркнул, что ни о каких рисках для России из-за сотрудничества Минска с ЕС не может быть и речи. Перед белорусской стороной никто не ставил вопрос о том, идти ли республике дальше с Востоком или с Западом. Также, по словам Макея, Белоруссия никогда не собиралась развивать свои отношения с Брюсселем за счет РФ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Минск лишь хочет выстраивать хорошие отношения и с одной, и с другой стороной, поскольку таково географическое расположение Белоруссии.

Макей сказал, что Россия для республики — главный стратегический союзник, но Минск не может не обращать внимания и на западных партнёров. ЕС — второй по значимости торгово-экономический партнер, откуда в Белоруссию идут инвестиции, современные технологии. Также министр иностранных дел Белоруссии объяснил, какую роль для себя видит Минск в процессе налаживания связей между Россией и ЕС: границу Белоруссии и Евросоюза можно превратить в линию «образцового добрососедства», которая должна стать «своего рода интерфейсом между европейской и евразийской интеграциями», поскольку «невозможно представить, чтобы два крупнейших и соседствующих между собой экономических блока долгое время не видели друг друга в упор».

Читайте также: ЕС отнимает Белоруссию у России, работая над ошибками Минска и Москвы

Как ранее передавало ИА REGNUM, движение белорусской политической элиты в сторону Запада и ослабление связей с Россией началось давно. Довольно показателен пример, когда в начале 2017 гола Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран сроком на пять дней. Несмотря на то, что Белоруссия и Россия находятся в Союзном государстве, такое решение Минск принял без какого-либо согласования с российской стороной. В связи с этим в начале февраля директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Контроль ввели для граждан третьих стран.

Читайте также: Минск в Брюсселе: новый шаг к подчинению Белоруссии ЕС

Недавно Макей в интервью The Financial Times отмечал, что планы Минска по увеличению срока безвизового пребывания иностранцев на территории Белоруссии с целью развития туризма и деловых связей — это «подлинная независимая политика». Как сегодня заявил вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, Белоруссия и ЕС далеко продвинулись в переговорах по вопросу облегчения визового режима. Габриэль также выразил желание, чтобы оставшиеся вопросы по поводу облегчения визового режима решали оперативно, чтобы стороны показали гибкость.

Однако, вопреки заявлению белорусской стороны о том, что по безвизовому режиму граждане третьих стран не могут попасть в Россию через Белоруссию, в реальности из-за того, что граница Союзного государства не охраняется, турист может всего через несколько часов после прибытия в республику добраться до РФ. Российская сторона, опасаясь потенциальной угрозы безопасности, была вынуждена организовать мобильные посты на трассах, которые связывают РФ и Белоруссию.

Кроме того, из-за того, что Минск ввел безвизовый режим для граждан 80 стран, теперь Россия и Белоруссия разрабатывают проект о взаимном признании виз. Он, как заявил сегодня государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, почти готов. До конца этого года соглашение планируется подписать.