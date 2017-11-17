Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Совместное предприятие Кировского завода и чешской компании Skoda изготовит и поставит семь новых составов для петербургского метрополитена. ООО «Вагонмаш» выиграло соответствующий конкурс, объявленный 29 сентября властями Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод».

Кировский завод Цех ООО «Вагонмаш»

Новые составы для ГУП «Петербургский метрополитен» будут ходить на Невско-Василеостровской (третьей, зелёной) линии подземки. Строящееся сейчас продолжение этой линии пройдет через Крестовский остров, линия будет доставлять болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. Рядом со стадионом «Санкт-Петербурга арена» возводится станция «Новокрестовская». Далее поезда проследуют до станции «Беговая» в Приморском районе, которая также сооружается в настоящее время.

Максимальная стоимость поставки вагонов конкурсной документацией была определена в 4,068 миллиардов рублей, однако «Вагонмаш» предложил цену в 3,987 миллиардов рублей и обошел конкурентов в споре за крупный контракт.

Четыре шестивагонных состава передадут заказчику в 2018 году, еще три — в 2019-м. Поставка будет завершена к 30 апреля 2019 года.

«Это будет уже третья серия электропоездов метрополитена с асинхронным тяговым приводом, которые будут поставлены в петербургскую подземку. Ранее специалисты Петербургского метрополитена уже отмечали высокое качество и надежность данного типа подвижного состава», — отметил генеральный директор ООО «Вагонмаш» Владислав Козак.

Читайте также: В Петербурге завершили проходку тоннеля для «мундиаля»

Как сообщало ИА REGNUM, составы с асинхронным тяговым приводом экономят до 30% электроэнергии по сравнению с обычными поездами подземки. Помимо экономичного расхода энергии новые составы отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров и удобством для маломобильных групп населения.

ООО «Вагонмаш» является совместным предприятием ОАО «Кировский завод» и чешской компании Skoda Transportation. Основная продукция «Вагонмаша» — электровагоны метрополитена «НеВа».