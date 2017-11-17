Йошкар-Ола, 17 ноября, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Пострадавшая в крупном ДТП 14-летняя девочка вертолетом эвакуирована из Йошкар-Олы в Казань, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Марий Эл Эвакуация пострадавшей в ДТП девочки из Марий Эл в Казань

Эвакуация оказалась необходимой для того, чтобы ребенок мог получить срочную высокотехнологичную медицинскую помощь.

Вертолет, на котором была эвакуирована девочка, оснащен специальным с медицинским модулем. Пострадавшую в полете сопровождали квалифицированные специалисты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 16 ноября 2017 года в Марий Эл на трассе Р-173 микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом.

Следствием установлено, что в сильный снегопад водитель автобуса пытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с лесовозом.

В ДТП погибли 15 человек. По факту аварии возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).