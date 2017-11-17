Ереван, 17 ноября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван будет касаться углубления армяно-российских союзнических отношений. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Ереване министром иностранных дел Бразилии Алоизио Нунесом Феррейрой.

mfa.am Эдвард Налбандян

«Круг вопросов очень широк, потому что у нас, как известно, союзнические отношения, и этим уже многое сказано. То есть, это многослойные, многогранные и глубокие отношения, сотрудничество, и мы не жалеем усилий для укрепления и дальнейшего развития этих отношений. И визит Лаврова будет направлен на это», — сказал он.

Комментируя домыслы о том, что Лавров привезет новые предложения по урегулированию карабахского конфликта, Налбандян отметил:

«Что касается каких-то предложений, знаете, сложно изобрести велосипед в этом процессе урегулирования. В течение всех этих лет мы обсуждали множество рабочих документов, но на самом деле основа для этого переговорного процесса остается той же, о чем мы неоднократно говорили. И если Азербайджан будет чуть больше прислушиваться к тем призывам, тем подходам, которые страны-сопредседатели представляют от лица международного сообщества в качестве путей урегулирования проблемы, то откроется больше возможностей для продвижения этого процесса и достижения результатов».

16 ноября анонсируя визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Армению официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила:

«20−21 ноября министр иностранных Российской Федерации Сергей Лавров посетит Ереван с официальным визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летия «большого» Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа). Министры примут участие в открытии выставки «Россия и Армения: дружба, закаленная веками», а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной этим юбилейным датам. Планируется подписание Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018−2019 гг.

Повестка дня двусторонних переговоров включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЧЭС, других международных форумов. Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблематику региональной безопасности, в том числе перспективы нагорно-карабахского урегулирования.

Наращиванию двустороннего сотрудничества способствует интенсивный политический диалог на высшем уровне. 15 марта состоялся официальный визит президента Армении. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Армении Сержа Саргсяна прошли в Сочи 23 августа. Вчера, 15 ноября, в Третьяковской галерее лидеры наших стран приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России.

О возможных мероприятиях с участием министра иностранных дел России мы проинформируем вас дополнительно. График насыщенный, но при этом динамично меняющаяся ситуация в мире предполагает иногда внесение изменений».